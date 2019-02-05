Чиновники на Кубани расселили сирот в бараки для заключенных

В Краснодарском крае глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко закупил для сирот квартиры в бараках, где раньше держали заключенных, сообщает региональный СК.
Отмечается, что районная администрация провела электронные аукционы и заключила муниципальные контракты на покупку девяти квартир для детей-сирот на сумму более 9,4 миллиона рублей.
Помещения перешли в собственность Артющенко. Именно таким образом чиновнику удалось передать квартиры в пользование без обязательной экспертизы на соответствие санитарно-техническим нормам.
Ранее в приобретенных помещениях содержали заключенных преступников, поэтому они не пригодны для проживания, сообщает СК.
В отношении Артющенко возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).
Комментарии
Содержать можно, жить нельзя. Как же они там жили?
Пусть привыкают...
Обратите внимание, на сколько эта чиновничья братва обнаглела, у них нет ни страха перед законом, ни совести, ни малейшего сострадания. Есть на уме только одно, набить свои карманы деньгами, да требуху вкусной жратвой. В одном убежден, суда Всевышнего не избежать им.
Эти избегут любого суда!!! При нонешнем правлении партии КПСС-ЕР ничего не изменится!!!
5.02.2019 12:08
Гость
и что им за это будет? А ни-че-го