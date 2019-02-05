Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал в интервью "Российской газете", что ведомство планирует внести в законодательство поправки, освобождающие граждан от обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов.
"Вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов, что уже известно как "поверочное рабство", – рассказал Абрамов.
Он подчеркнул, что в случае принятия данных поправок от собственников или арендаторов жилья потребуется только обеспечение доступа к внутридомовым счетчикам специалистам ресурсоснабжающей или управляющей компаний.
Абрамов также добавил, что "сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку". Якобы это как если бы у граждан существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы эти весы были проверены.
"Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик – достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы", – отметил Абрамов.
Комментарии
так потому и следят! Потому что такие вот "товарищи" дурят народ каждый раз!
А чем раньше думали?
новость перевернута до безобразия
Росстандарт намерен отменить "поверочное рабство"
т.е. делать поверку не будут требовать а не не предавать показания
Росстандарт вместе с другими министерствами инициирует в этом году поправки, которые полностью освободят граждан от "поверочного рабства" — обязанностью следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов.
В интервью "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку.
Он привел такой пример: "Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены…", — сказал он.
Поэтому, по словам Алексея Абрамова, точность показаний должен обеспечивать поставщик — достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы. От потребителя могут лишь потребовать, чтобы он обеспечил проход специалистов к самим счетчикам.
вот ссылка на правильный вариант
http://www.vesti.ru/doc.html?id=3112526
хотя я только за чтобы ежемесячно не передавали
В нашей стране от таких поправок ни чего хорошего не жди. Все уже привыкли что эти слуги народа делают всё только в своих интересах. Сейчас какой-нибудь роснано придумает новые счетчики с возможностью передавать показания дистанционно и в обязаловку впарят гражданам тыс так по 10 за штуку
Сейчас какой-нибудь роснано придумает новые счетчики с возможностью передавать показания дистанционно
у нас есть 1 дом эксперементально перевели по свету само передается, куча заморочек