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Россияне перестанут следить за корректностью показаний приборов учета ЖКХ

, ИА "Амител"
"Точность показаний должен обеспечивать поставщик", – отметил глава Росстандарта
Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками 'вывернута наизнанку' / Фото: argoivanovo.ru

Сейчас ситуация с бытовыми счетчиками "вывернута наизнанку" / Фото: argoivanovo.ru

Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал в интервью "Российской газете", что ведомство планирует внести в законодательство поправки, освобождающие граждан от обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов.

"Вместе с Минпромторгом, Минстроем и Минэкономразвития мы будем в этом году инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от обязанности следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов, что уже известно как "поверочное рабство", – рассказал Абрамов.

Он подчеркнул, что в случае принятия данных поправок от собственников или арендаторов жилья потребуется только обеспечение доступа к внутридомовым счетчикам специалистам ресурсоснабжающей или управляющей компаний.

Абрамов также добавил, что "сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку". Якобы это как если бы у граждан существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы эти весы были проверены.

"Нет, точность показаний должен обеспечивать поставщик – достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы", – отметил Абрамов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

5.02.2019 12:07
- гость -

так потому и следят! Потому что такие вот "товарищи" дурят народ каждый раз!

0  0
5.02.2019 12:08
- гость -

А чем раньше думали?

0  0
5.02.2019 12:09
- гость -

новость перевернута до безобразия

Росстандарт намерен отменить "поверочное рабство"
т.е. делать поверку не будут требовать а не не предавать показания

Росстандарт вместе с другими министерствами инициирует в этом году поправки, которые полностью освободят граждан от "поверочного рабства" — обязанностью следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов.


В интервью "Российской газете" глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что сейчас ситуация с бытовыми счетчиками вывернута наизнанку.


Он привел такой пример: "Это как если бы у вас существовала обязанность приходить на рынок со своими весами, да еще выслушивать требования продавца, чтобы ваши весы были поверены…", — сказал он.


Поэтому, по словам Алексея Абрамова, точность показаний должен обеспечивать поставщик — достаточно, что потребитель платит за потребляемые ресурсы. От потребителя могут лишь потребовать, чтобы он обеспечил проход специалистов к самим счетчикам.

0  0
5.02.2019 12:10
- гость -

вот ссылка на правильный вариант
http://www.vesti.ru/doc.html?id=3112526

0  0
5.02.2019 12:11
- гость -

хотя я только за чтобы ежемесячно не передавали

0  0
5.02.2019 12:24
Гость

В нашей стране от таких поправок ни чего хорошего не жди. Все уже привыкли что эти слуги народа делают всё только в своих интересах. Сейчас какой-нибудь роснано придумает новые счетчики с возможностью передавать показания дистанционно и в обязаловку впарят гражданам тыс так по 10 за штуку

0  0
5.02.2019 12:28
- гость -

Сейчас какой-нибудь роснано придумает новые счетчики с возможностью передавать показания дистанционно
у нас есть 1 дом эксперементально перевели по свету само передается, куча заморочек

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