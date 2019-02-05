Барнаулец Юрий Степанов стал участником последнего сезона "Comedy Баттл". Корреспондент Amic.ru пообщался с юмористом и узнал, как он попал на шоу, и какое место в его жизни занимает юмор.
Выпуск "Comedy Баттл" с участием Юрия вышел в эфир 1 февраля. Барнаулец исполнял под гитару короткие юмористические песни в стиле Эдуарда Сурового (творческого персонажа юмориста Гарика Харламова). Два члена жюри – Антон Шастун и Юлия Ахмедова – не оценили выступление барнаульца, а вот Гарик Харламов дал ему еще один шанс, чтобы показать себя во втором туре.
По словам Юрия Степанова, на проекте он получил колоссальный опыт. Работа кипела с утра до вечера, и юмористу это очень понравилось. Молодой человек попал на шоу, успешно пройдя кастинг в Красноярске.
Несмотря на то, что по профессии он преподаватель физкультуры (с красным дипломом – подчеркивает Юрий), а по призванию – ведущий мероприятий, в его жизни юмор занимает огромное место. "Пошутить люблю везде: на работе, дома. Без этого никак не получается. День сразу грустным становится", – рассказывает Юрий.
Свой творческий потенциал он раскрывает не только в работе, но и в хобби. Юрий пишет тексты для барнаульский детской команды КВН "120dB" и играет в КВН в команде "Сын маминой подруги".
"Юмор в Барнауле развит довольно неплохо. Это и стендап-вечеринки и "ночи черного юмора", ну и, конечно же, одно из самых важных и популярных юмористических направлений – это КВН-движение, которое очень сильно развито и популярно на базе Алтайского государственного университета. В подтверждение тому – команда КВН "Бумеранг" Алтайского государственного колледжа, выступающая в премьер-лиге Международного союза КВН, и детская команда КВН "120 dB". Сейчас это ученики 69-й гимназии, но в будущем – абитуриенты вуза".
Кстати, по словам Юрия Степанова, детская команда "120 dB" тоже станет участником телепроекта "Детский КВН" на СТС. В юниор-лиге КВН участвуют дети до 16 лет.
Комментарии
Видел этого степанова. Жалкое подражание, пошлое и совсем не смешное. Юмор, не твоё, Юра.
Камеди это хавно, а не юмор!