Авария произошла на проспекте Коммунистическом / Фото: 04.мвд.рф
Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием скорой помощи в Горно-Алтайке – авария произошла накануне вечером на проспекте Коммунистическом в районе дома №49.
Как сообщили в МВД по республике, 4 февраля около 19:30 22-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Калина", на регулируемом перекрестке при движении на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи.
"Газель" двигалась на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. В результате столкновения транспортных средств в республиканскую больницу были доставлены водитель и 23-летняя пассажирка "Лады Калины", а также два пассажира кареты скорой медицинской помощи. Одному из пассажиров скорой, 52-летнему горожанину, и девушке из "Лады" потребовалась госпитализация. Водители автомобилей были трезвые", – уточняют в полиции.
По факту ДТП возбуждено административное расследование.
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