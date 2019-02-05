Вторник, 5 Февраль, 12:29

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли учителей штрафовать за агрессию по отношению к ученику?

Спецпроекты

$ 65,59
€ 75,06
228606
Обь
-12см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аномальные морозы в Алтайском крае-2019 Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Новости

Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Горно-Алтайске

, ИА "Амител"
Двое пострадавших были госпитализированы

Авария произошла на проспекте Коммунистическом / Фото: 04.мвд.рф

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием скорой помощи в Горно-Алтайке – авария произошла накануне вечером на проспекте Коммунистическом в районе дома №49.

Как сообщили в МВД по республике, 4 февраля около 19:30 22-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Калина", на регулируемом перекрестке при движении на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи.

"Газель" двигалась на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. В результате столкновения транспортных средств в республиканскую больницу были доставлены водитель и 23-летняя пассажирка "Лады Калины", а также два пассажира кареты скорой медицинской помощи. Одному из пассажиров скорой, 52-летнему горожанину, и девушке из "Лады" потребовалась госпитализация. Водители автомобилей были трезвые", – уточняют в полиции.

По факту ДТП возбуждено административное расследование.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
12:23
Омоложение и похудение: чем полезен для здоровья мороз 0
12:11
Китайский Новый год: как миллионы жителей Поднебесной покидают крупные города 0
12:03
Россияне перестанут следить за корректностью показаний приборов учета ЖКХ 7
11:56
Четыре человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи в Горно-Алтайске 0
11:48
Участник "Comedy Баттл" из Барнаула: "В нашем городе юмор развит неплохо" 2
11:32
Чиновники на Кубани расселили сирот в бараки для заключенных 5
11:22
Автомобили стали активнее гореть в Алтайском крае в лютые холода 0
11:14
Алтайский вице-премьер переходит на работу к Дмитрию Медведеву 1
11:02
Цены на бензин и дизель упали на одну копейку 1
10:47
УФАС обязала мэрию Барнаула не лишать маршрутов старейшего перевозчика города 6
10:33
Отбой: в полиции рассказали о "похищении" девочки в Барнауле 6
10:21
Сенатор Арашуков согласился есть тюремную еду из-за безысходности 7
10:12
Законопроект о декретном отпуске для мужчин готовят в Госдуме 4
10:02
Источник: в Барнауле введен план "Перехват" из-за похищения девочки 9
09:49
Депутаты Европарламента отказались считать Россию стратегическим партнером 10
09:32
Более 2 млрд руб. выделят на туркластер "Каракольские озера" в Горном Алтае 8
09:21
Похороны в кредит или по страховке: какие новшества приходят в Алтайский край 24
09:12
Экс-главу банка "Открытие" объявили в розыск за растрату 34 млрд рублей 2
09:03
Барнаульцев предупредили об отключении двух светофоров в центре города 2
08:51
Росстат объяснил свое заявление о рекордном росте экономики России 12
08:43
Что делали в Агафий-полухлебник, чтобы привлечь свою любовь 0
08:31
Тайна перевала Дятлова: что известно о трагичном походе и почему к этом делу вернулись через 60 лет 8
08:23
Михалков назвал овцами участниц шоу Comedy Woman из-за старой шутки 14
08:15
Стипендия от депутата: "Справедливая Россия" проводит конкурс для школьников 1
08:01
Советский спортивный костюм: почему сейчас за легендой ведется настоящая охота 7
07:50
Дачный вопрос: как выдержать нужную температуру при выращивании рассады 0
07:34
Их лишат мандатов: эксперт об ошибках в декларациях депутатов Барнаула и Бийска 4
07:31
Псориаз – не приговор: ПУВА-терапия улучшает жизнь людей при неизлечимой болезни 0
07:19
Квартиру с узаконенным зимним садом продают в центре Барнаула за 11,9 млн руб. 6
07:01
Церебральный паралич: за три года жизни выпало слишком много испытаний 8
06:48
Кто из молодых алтайских спортсменов "наступает на пятки" Сергею Шубенкову 0
06:32
Тайна, покрытая снегом: архивные фото группы Дятлова 4
06:17
Ночью под -40, днем под -30: Алтайский край во власти аномального холода 2
06:01
Алтайский депутат предложил продлить время продажи алкоголя с 21 до 22 часов 15
05:36
5 февраля наступил Новый год по лунному календарю 0
04:36
Составлен рейтинг самых угоняемых в России автомобилей 2018 года 0
03:22
Половина Мирового океана поменяет цвет из-за глобального потепления 0
02:20
Главу района в Санкт-Петербурге уволили из-за трехметровой сосульки 0
01:43
Ушел из жизни композитор, народный артист России Вячеслав Овчинников 0
00:34
Обезьяна в южском цирке напала на девочку и вцепилась зубами в лицо 0
23:50
В День похорон Децла опубликуют его посмертный клип 0
23:28
Volvo отзывает в России почти две тысячи автомобилей 0
23:04
ВВП России демонстрирует рекордный рост за шесть лет 8
22:43
Жонглировавших ребенком российских туристов задержали в Малайзии (видео) 3
22:23
ФСБ предложило использовать российскую шифровку для связи пятого поколения 0
22:03
Пользователей WhatsApp будут распознавать по отпечаткам и лицам 1
21:47
Пять браконьеров с оружием и снегоходом задержали в Алтайском крае 1
21:28
Децла похоронят 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве 0
21:03
Ведущие страны Евросоюза признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы 3
20:42
Найдено тело погибшего при крушении самолета с футболистом Сала 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.