Следственный комитет начал проверку после появления в СМИ информации об отравлении угарным газом бийской семьи, проживающей в аварийном доме.
Как сообщили в краевом управлении СКР, по предварительным данным пятиквартирный дом включен в программу по переселению из аварийного жилья.
"Ранее жители неоднократно обращались в администрацию муниципального образования с жалобами на опасные условия проживания, однако никаких мер по переселению людей предпринято не было", – указывают в ведомстве.
В настоящее время потерпевшие, включая двоих детей, находятся в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка должностным лицам администрации наукограда, в чьи обязанности входит контроль за состоянием аварийного жилого фонда и своевременным переселением жильцов.
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