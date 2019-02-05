В Магаданской области в поселке Сеймчан, где уже более 20 лет нет горячей воды, власти намерены построить стадион за 718 млн, сообщила депутат Госдумы от региона Оксана Бондарь, пишет местное издание "Весьма".
На стадионе, по словам Бондарь, будут оборудованы бассейн и хоккейная площадка. Большая часть суммы – 703 млн – поступит из федерального бюджета.
Также депутат заявила, что жители Среднеканского городского округа, к которому относится Сеймчан, поддержали идею постройки стадиона.
Кроме того, на ремонт построенного в 1942 году аэропорта "Сеймчан" выделят 1,5 млрд рублей.
Таким образом, общая сумма затрат составит минимум 2,2 млрд рублей. Как пишет местное издание, этой суммы хватило бы, чтобы "расселить вымирающий район, выдав каждой семье по 2 млн рублей, но вместо этого власти продолжат "закапывать" деньги и устраивать показуху".
По данным на 1 января 2019 года, население поселка Сеймчан составляет 2064 человека. Бюджет округа на 2019 год – 350 млн, из этой суммы 275 млн приходят в регион в виде дотаций. Сам поселок находится в 500 км от Магадана. Там уже более 20 лет нет горячей воды, и люди, пользуясь бойлерами, вынуждены платить по несколько тысяч рублей в месяц за электричество. Некоторые делают врезки в батареи и пользуются технической горячей водой.
Начальник местного управления ЖКХ Игорь Пензин рассказал, что вопрос о начале подачи горячей воды пока не поднимался, поскольку это слишком дорого. "В 90-х годах в связи с тем, что произошел существенный износ оборудования, и было необходимо восстанавливать холодное водоснабжение, подачу горячей воды остановили. А этими трубами восстановили холодное водоснабжение. С тех подачи горячей воды у нас нет", – рассказал Пензин.
Комментарии
Всем селом в бассейне мыться, прикольно
Нет хлеба, ешьте пирожные.
С таких инвестиций поиметь можно мзду, а если расселить , то уж точно откатов и контрактов не получишь. Об эффективности таких проектов никто их них даже думать не желает, этоже бюджетные денежки.