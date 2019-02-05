С начала 2019 года на сайтах бесплатных объявлений в Барнауле появилась масса предложений о продаже жилья стоимостью несколько миллионов рублей. Amic.ru составил подборку самых дорогих объектов на алтайском рынке недвижимости и узнал, почему владельцы продают элитное жилье.

65 млн рублей за эксклюзивные материалы

Коттедж в нагорной части Барнаула стоимостью 65 млн рублей. Фото: avito.ru

Самое дорогое предложение в нашей подборке – коттедж площадью 460 кв. метров стоимостью 65 млн рублей. Дом находится в нагорной части города, в нем 2 жилых этажа, цоколь, гараж на 3 авто, баня, библиотека, гардероб, кинозал, хамам, спортзал. В помещениях качественный ремонт с использованием эксклюзивных материалов. На участке площадью 9 соток выполнен ландшафтный дизайн. В подарок новому владельцу остается мебель, встроенная техника, предметы интерьера.

54 млн рублей за "Лофт"

Дом на Змеиногорском тракте стоимостью 50 млн рублей. Фото: avito.ru54 млн рублей просит за свой "лот" владелец коттеджа площадью 370 кв. метров. Дом находится в охраняемом поселке Серебряный бор на Змеиногорском тракте, в нем два этажа. На первом расположена кухня-столовая с выходом на террасу, огромная гостиная, гардеробная, кабинет-гостевая с камином, санузел, зона отдыха с сауной и котельная с отдельным входом. На втором этаже три спальни, ванная, прачечная и холл. В отделке использованы дорогие материалы, ремонт выполнен в стиле "лофт". Площадь участка – 22 сотки, на территории выполнен ландшафтный дизайн, есть розарий, детская площадка, каскадный водопад, гаражный комплекс на 2 авто.

50 млн рублей за удобное расположение и вид

Огромный коттедж в нагорной части города стоимостью 50 млн рублей. Фото: avito.ru

Коттедж площадью 1000 кв. метров, расположенный на участке 20 соток в нагорной части города, продавец назвал уникальным предложением на рынке индивидуального жилья. Среди его преимуществ – уединенное расположение в тупиковом проезде и отличный вид на город. Дом выполнен в нескольких уровнях, в нем есть зоны столовой и кухни, зимний сад, каминная, спальни, гардеробная, спортзал со спа-зоной и бассейном. На большой территории есть и зеленые газоны, и дорожки с лестницами и площадками.

50 млн рублей за дом и баню площадью 150 кв. метров

Дом в пригороде Барнаула стоимостью 50 млн рублей. Фото: realtai.ru

За 50 млн рублей в пригороде Барнаула продается еще один объект: коттедж с теплым бассейном и барбекю в бане. Его площадь 385 кв. метров. Внутри несколько спален, гостиная, кабинет, санузел и другие помещения. Во всем доме система теплых полов. "Изюминкой" объекта владельцы называют баню площадью 150 кв. метров, в ней поместился не только бассейн, но и зона барбекю. Еще одна особенность объекта – гараж для садовой техники, он расположен рядом с основным гаражом для автомобилей площадью 70 кв. метров.

39,6 млн рублей или обмен

Дом в пос. Солнечная Поляна стоимостью 39,6 млн рублей. Фото: avito.ruЧетырехэтажный коттедж площадью 520 кв. метров на участке 10 соток продают в пос. Солнечная Поляна. Жилая площадь объекта – 250 кв. метров, в доме есть сауна с бассейном и комнатой отдыха, спортзал, кабинет, гостевая с собственной ванной, три спальни, ванная с джакузи, кухня, столовая, гостиная с камином и зимним садом. Территория благоустроена, на участке есть большая баня с газовым отоплением, летняя беседка с дровяной печью и барбекю. Продавец готов на обмен и четко сформулировал свои потребности: ему нужны две двухкомнатные и одна трехкомнатная квартира, земельный участок под строительство дома и торговые площади.

Почему продают

Константин Никитеев, директор ООО "Ключ Риэлт":

"Причин, по которым владельцы элитной недвижимости продают свое жилье, может быть несколько. Во-первых, многие крупные бизнесмены меняют место жительства, уезжают из края за границу, на юг. Оставлять коттедж стоимостью 50 млн рублей бессмысленно, он не станет дороже. Во-вторых, меняется мода на дорогие дома и на определенные "локации". В двухтысячные годы были популярны "дворцы" площадью более 1000 кв. метров, потом дома площадью до 400 кв. метров. Сейчас основная масса объектов – дома до 250-300 кв. метров. Меняется мода на проживание в определенных поселках. Например, теряет популярность поселок Солнечная Поляна. Еще одна причина, по которой владельцы пытаются продать дорогое жилье, – высокие налоги на недвижимость. Покупателями могут быть и жители края, у которых изменился социальный статус, и приезжие. Особенно заметно оживление на рынке дорогой недвижимости, когда происходит смена элит. Например, после выборов губернатора и перестановок в правительстве. Дорогая недвижимость продается нелегко. Многие объекты открыто не выставляют на рынок. Это индивидуальные предложения, о которых знают риелторы и их клиенты".

Марина Ракина, соучредитель агентства недвижимости "Проспект":

"Я не могу сказать, что предложений о продаже дорогой недвижимости стало больше. Скорее, рекламные площадки стали популярнее, и журналисты получили возможность анализировать предложения. Дорогие дома как продавались, так и продаются. И за 100 млн рублей продавались, и за 50 млн. Другое дело, что не все владельцы открыто выставляют свое жилье на продажу, многие действуют через риелторов. Людям не нравится, когда их жилье обсуждает весь Алтайский край. В целом, могу сказать, что все хорошо: рынок растет. Причин, по которым владельцы продают дорогое жилье, может быть несколько. Например, дети выросли, и такой большой дом для двоих больше не нужен. Или хочется вложить деньги в более доходные объекты: коммерческую недвижимость, квартиры, которые можно сдавать. Также причиной продажи может стать переезд".