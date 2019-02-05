В Алтайском крае 2 января 2019 года из своего дома вышел и не вернулся 18-летний студент АлтГТУ, сообщает региональный СК.
В связи с тем, что длительное время нет сведений о месте нахождения пропавшего, следственными органами принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
"Молодой человек воспитывался в благополучной семье и успешно обучался на 1 курсе Алтайского государственного технического университета. При себе у пропавшего находились паспорт на его имя, СНИЛС, зачетная книжка, страховой полис, сотовый телефон Айфон, карта Сбербанка РФ", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время следователями и оперативными сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего. Расследование продолжается.
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