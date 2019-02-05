Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал в своем Instagram, что глава Чечни Рамзан Кадыров подарил его отцу Абдулманапу новый внедорожник Mercedes.
"Вот такой подарок Отцу сегодня подъехал с Чечни. Большое спасибо Брат за такой подарок", — написал Нурмагомедов.
Он также поблагодарил Кадырова за внимание к своим родным и многим семьям: "За внимание, которое Вы уделяете не только моему Отцу, мне лично, но и очень многим семьям Дагестана".
"Я лично знаю очень много достойных поступков, которые вы совершили по отношению к братскому народу Дагестана. Пусть Всевышний дарует вам долгих лет жизни, чтобы и дальше служили своему чеченскому народу. И самое главное — здоровье и имана всей вашей семье", — добавил Хабиб.
Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC в легком весе. В настоящее время он отбывает девятимесячную дисквалификацию за драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором.
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