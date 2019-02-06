Депутаты Госдумы направят обращение в Генеральную прокуратуру с требованием остановить нарушение американской корпорацией Apple Конституции России, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что недовольство народных избранников вызвало то, что на картах устройств этой фирмы Севастополь и Симферополь показаны как территория Украины.
Протокольное поручение подготовил депутат Александр Старовойтов. Во вторник, 5 февраля, Госдума его приняла.
Запрос в главное надзорное ведомство направят Комитеты Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по информационным технологиям и связи.
Ранее претензии к картам Google за неверное изображение российской принадлежности Крыма предъявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Комментарии
Законы нарушают жулики-депутаты...
а это смешная новость, спасибо)
а как по поводу сроков, а как социальное государство, а как по поводу Российская Федерация - светское государство, а религиозные объединения отделены от государства ....?