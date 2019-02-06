Внезапно нагрянувшие и уже затянувшиеся суровые морозы все чаще наталкивают на мысли о чем-то жарком, вкусном и ярком. Например, об увлекательном летнем путешествии в Италию. Зимой в Барнауле возможно все! Жителей краевой столицы и гостей города ждет настоящий фестиваль пасты с итальянским акцентом.
Впервые 16 февраля 2019 года в ТРЦ "Арена" фестиваль примет свыше 7 000 гостей и накормит их настоящей пастой торговой марки "Granmulino" с натуральными сырами от компании "КИПРИНО" и мясными деликатесами от супермаркета "ГУРМАН-продукты".
В программе Pasta festival Granmulino: конкурс на самое быстрое поедание блюд из макарон, кулинарные, танцевальные и творческие мастер-классы для детей и взрослых, выступление лучших вокальных и танцевальных коллективов города, показ весенней коллекции одежды от модельного агентства "СТИЛЬ".
Генеральный информационный партнер фестиваля "Новое Радио Барнаул" подготовил сладкие угощения и крутые брендированные подарки.
Гостей ждет большая порция отличного настроения и юмора от одного из лучших ведущих Барнаула Валерия Варламова.
Приходите всей семьей!
ТРЦ "Арена"
Павловский тракт, 188, 1 этаж
вход со стороны "ГУРМАНА"
Время работы фестиваля с 12:00 до 17:00
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