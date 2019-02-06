Депутаты Госдумы в среду, 6 февраля, планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, согласно которому жителям Дальневосточного федерального округа будет предоставлена возможность получения налогового вычета на приобретаемые для личных нужд автомобили, пишет "Российская газета".
"Проблема возникла в результате повышения ввозных таможенных пошлин на новые и подержанные автомобили, приобретаемые за рубежом, что привело к возникновению практики ввоза автомобилей (преимущественно японского производства) по запчастям, с последующей комплектацией их на территории РФ. Отобранные таким образом автомобили не проходят никакой сертификации и представляют опасность при их эксплуатации", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Как отмечают авторы инициативы, в 2017 году более 30 тысяч подписей собрала общественная инициатива об отмене ввозных таможенных пошлин на иностранные автомобили для жителей дальневосточных регионов.
Таким образом, для поддержки жителей ДФО, приобретающих автомобили за рубежом для личных и семейных целей, предлагается предусмотреть имущественный налоговый вычет, не превышающий одного миллиона рублей (выплата по нему максимум 130 тысяч рублей). По задумке депутатов, вычет может быть предоставлен не чаще чем один раз в пять лет и только после регистрации ввезенного автомобиля в подразделении Госавтоинспекции.
Отмечается, что Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал отклонить этот законопроект.
Сегодня россияне имеют право на имущественные и социальные налоговые вычеты. Часть ранее уплаченного подоходного налога можно вернуть при покупке недвижимости (квартир, домов, земли), за лечение, обучение, операции с ценными бумагами, при инвестировании средств в негосударственный пенсионный фонд, на благотворительные цели. Самые высокие налоговые вычеты – при покупке недвижимости. Так, при приобретении недвижимости или земельного участка сумма вычета составляет не более двух миллионов рублей. Максимальная сумма к возврату – 260 тысяч. Также можно еще оформить налоговый вычет на погашение процентов по ипотеке. Максимальная сумма процентов с трех миллионов рублей. Заемщик может вернуть по этому основанию не более 390 тысяч.
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