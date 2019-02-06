Следственный комитет России объявил в федеральный розыск двух подозреваемых в рамках "дела Арашуковых", сообщает СКР.
Как говорится в сообщении, речь идет об исполняющем обязанности исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамукове и исполнительном директоре филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умаре Калмыкове.
Сенатор Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему инкриминируют участие в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ), убийство двух и более лиц (часть 2 статьи 105) и давление на свидетеля (часть 4 статьи 309).
Среди арестованных фигурантов дела — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков, его отец Рауль Арашуков, Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов.
По версии следователей, сенатор причастен к убийству зампредседателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова в Карачаево-Черкесии, а также убийству советника главы республики Фраля Шебзухова. В сентябре 2018 года стало известно, что три человека, осужденные и арестованные в связи с указанными убийствами, дали показания против Арашукова.
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