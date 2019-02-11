Бывший губернатор Алтайского края, бывший посол России в Белоруссии Александр Суриков получил сразу две госнаграды от президентов России и Белоруссии. Церемонии награждения состоялись в четверг и пятницу, 7-8 февраля, сообщил Amic.ru помощник Сурикова.
Так, от президент России Владимира Путина медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени Сурикову вручил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Также Александр Суриков был награжден орденом Почета от президента Белоруссии Александра Лукашенко. Дипломату его вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко.
"Дипломат удостоен награды за значительный личный вклад в развитие белорусско-российских интеграционных и двусторонних связей, укрепление союзных отношений и стратегического партнерства между двумя странами", – сообщили в пресс-службе белорусского президента.
Напомним, Александр Суриков был губернатором Алтайского края, а точнее главой администрации, с 1 декабря 1996 года до 2004 года. В 2006 году был назначен послом России в Белоруссии, работал в этой должности до 24 августа 2018 года. Сейчас вернулся на Алтай.
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