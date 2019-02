Новый профильный якорный арендатор зайдет на площади ТВК "Республика" на проспекте Космонавтов, 6г в Барнауле. Об этом Amic.ru рассказали в торговом комплексе.

Пока что представители "Республики" не разглашают подробности о новом арендаторе. Известно лишь, что он займет площадь в 4000 кв.м уже весной 2019 года. Скорее всего это будет федеральная сеть DIY формата, которая сменит или дополнит сеть "Формула М2".

По информации источников Amic.ru, новым якорным арендатором может стать уже известный барнаульцам магазин "Леруа Мерлен" или магазин с товарами для дома и сада OBI.

DIY – это аббревиатура известного английского выражения Do It Yourself, то есть "Сделай это сам". По сути, магазины DIY формата – это строительные гипермаркеты, которые предлагают широчайший ассортимент товаров от светильников до бетонных смесей.

"Для федеральных ритейлеров важно найти раскрученную площадку, соответствующую строгим техническим требованиям. У ТВК "Республика" в этом плане большое преимущество – барнаульцы едут к нам за мебелью на уровне безусловного рефлекса. За полгода мы привели объект в порядок и вполне соответствуем требованиям федералов, в работе с которыми видим будущее ТВК "Республика", – комментирует представитель УК "Империя" Марина Закржевская.

Справка:

В 2018 году собственником ТВК "Республика" стала ООО "СБК Республика", управление объектом передано УК "Империя". Управляющая компания устранила многолетние технические проблемы объекта и расторгла договоры с паразитными структурами-"прокладками". Покупательский трафик торгового комплекса вырос на 37% и его заполняемость достигла 70%.

Площадь ТВК "Республика" составляет 42 000 кв.м, из которых 30 000 кв.м – арендопригодная. Среди арендаторов – гипермаркет строительных и отделочных материалов, магазины корпусной и мягкой мебели, а также бытовой техники и предметов интерьера.