МЧС оценило дефицит техники и спецоборудования у спасателей в 90%

Первый замглавы МЧС Александр Чуприян на итоговой коллегии ведомства заявил, что дефицит техники и спецоборудования у спасательных подразделений достигает 90%, передает ТАСС.
"На сегодняшний день в наличии более 7,3 тыс. единиц, а потребность в закупке – свыше 107 тыс. единиц", – пояснил Чуприян, заметив, что дефицит техники и специального оборудования составляет "более 90%".
Особенно, по словам Чуприяна, спасатели ощущают нехватку средств инженерного вооружения, а также радиационной, химической и биологической защиты.
Помимо этого, подразделениям МЧС не достает автомобильной и медицинской техники.
Чуприян подчеркнул, что сложившуюся ситуацию в ведомстве будут исправлять: "Уже сейчас мы совместно с Фондом перспективных исследований занялись разработкой новых образцов экипировки для спасателей".
Также он заявил, что изменения, внесенные в российское законодательство после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", недостаточны для предотвращения таких трагедий. По его мнению, законодательные поправки "носят несистемный характер и никак качественно не изменяют общую ситуацию.
"Ничто не гарантирует, что новые трагедии такого масштаба не повторятся", – заключил замминистра МЧС.
Комментарии
Как так то? Ещё недавно нам вещали что все отлично...