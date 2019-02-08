Эта история совершенно дикая, с какой стороны на нее не глянь.

Все началось с того, что жительница Барнаула Елена К., увлеченный собаковод, заводчик и просто защитник животных, увидела в садоводческом товариществе "Трансмаш" собаку элитной породы кане-корсо… Пес сидел на привязи прямо на снегу! Рядом ни будки, ни какого-либо мало-мальски оборудованного жилища для собаки нет. Да и домик на участке не выглядел пригодным для проживания зимой. Получается, пес сидел здесь совсем один круглые сутки на короткой цепи. Приятельница Елены живет по соседству с этим участком, а потому то она подкармливала собаку, то сама Елена приезжала кормить бедолагу. Хозяева, судя по всему, появлялись нечасто.

Чтобы понимать, собаки породы кане-корсо не предназначены для того, чтобы их содержать в Сибири на морозе на улице. Это теплолюбивые короткошерстные собаки, предназначенные для охраны дома и проживания в теплом климате. То есть в Сибири зимой – однозначно в доме. На холоде они быстро заболевают и погибают.

Опытная заводчица отлично знает это и потому стала разыскивать хозяев, чтобы спасти собаку от гибели. Видео, на котором пес отчаянно лает, в декабре активно распространялось по соцсетям. Искали хозяев собаки, которая сидела на морозе, во дворе нежилой дачи на двухметровой цепи. Искали и возможных заводчиков, которые продали эту собаку. Порода редкая, хозяева наперечет знают своих питомцев и тех, к кому попала собака. Такой поиск результатов не дал.

Тогда Елена была вынуждена обратиться в правление садоводства, и хозяев, точнее хозяйку, удалось разыскать.

– Я позвонила этой женщине, – рассказывает Елена. – Говорю: "Что ж вы свою собаку в таких условиях жутких содержите?" А я и в самом деле не понимаю, зачем покупать дорогую собаку, и после довольно долгого периода проживания ее в квартире селить на улице в жутких условиях. В конце концов, всегда можно договориться с заводчиками этой породы и найти пристрой.

В итоге, хозяев разыскали. Общались по телефону. Конструктивного разговора не получилось.

Елена даже предложила построить из собственных средств теплую будку собаке, чтобы животное могло прятаться от ненастья и холодов, но хозяева собаки отказались.

Мы не удержались, спросили Елену:

– Вы спрашивали хозяев, зачем покупать такую дорогую собаку и, продержав дома несколько лет, выставить ее на явную погибель зимой на улицу?

– Хозяева пса мне сказали, что собаку им подарили. Но, как мне рассказали соседи этих людей, собака принадлежала женщине, но якобы у нее появился новый мужчина, и собака ему стала не нужна. Я не знаю, так ли это на самом деле, но собака оказалась на улице в ужасных условиях. А ведь если она не нужна, ее можно было бы пристроить в добрые руки, достаточно было разместить объявление в социальных сетях. Есть специальные группы любителей этой породы.

А потом пес пропал.

Предлагали сознаться

И тут начались мучения теперь самой Елены. 6 декабря с телефона хозяина участка позвонила женщина и сообщила, что собака пропала.

– Я посоветовала ей размещать объявления в соцсетях, на улицах. Если собаку украли ради выкупа, обязательно отзовутся. Таких случаев с дорогими собаками немало, – говорит Елена.

Все, что происходило дальше, не укладывается в голове нормального законопослушного гражданина правового государства.

В пятницу, 7 декабря, около 17:30 Елене позвонили из органов внутренних дел и попросили подойти для написания объяснений.

– Я приехала сама в полицию, в отделение на ул. Юрина, 228. Меня сразу мимо дежурного без отметки и без пропуска провели в кабинет. Причем сотрудник ждал меня на улице, хотя мороз был под тридцать градусов. В кабинете уже были четыре мужчины. Все в гражданской одежде. Без каких либо знаков отличия. Затем зашел еще один, представился Петром Маховиковым. Если честно, звание его я не запомнила.

Со слов Елены, общение с силовиками продолжалось около двух часов. И все время шло давление: Елене предлагали сознаться в краже собаки. Елена признавалась: да, была обеспокоена судьбой собаки, кормила пса, искала хозяев его, звонила им, предлагала помощь, но животное не забирала.

Через два часа допроса (а мероприятие, очевидно, не было похоже на простой опрос свидетеля), у Елены забрали сумку, вытряхнули содержимое на стол, забрали ключи от машины. К автомобилю отправился один из сотрудников, вернулся оттуда с ее телефоном и начал обзванивать мои контакты. Еще и прокомментировал: "А че это у тебя телефон такой дешманский".

– Сначала они поехали к дочке, опрашивали ее. На минуточку, было уже позднее вечернее время, а у дочки на руках месячный ребенок. Требовали от нее, чтобы она также проехала на ул. Юрина, 228. В это время вернулся ее супруг с работы, они забрали его и уехали с ним в отделение полиции, – говорит Елена. – Затем позвонили моему супругу. Стали требовать, чтобы он приехал.

Муж Елены находился в это время в их доме в поселке Спутник. Он пояснил, что уже выпил и за руль садиться не собирался. Тогда полицейские отправились в Спутник. Никаких документов, повесток, решения суда о принудительном приводе мужа Елены в отдел полиции на руках у стражей правопорядка не было.

– В дом муж полицейских не пустил – там были наши собаки, это было небезопасно. Тогда сотрудники предложили ему сесть в машину "поговорить" и… в чем он был, увезли в отделение, – продолжает Елена.

На самом деле разговор этот Елене дается непросто. На момент нашей беседы женщина проходила лечение в клинике. Причиной этому стало сотрясение головного мозга, полученного…

Впрочем, это очередной шокирующий виток истории…

Еще один штрих к этой, как говорил киногерой Владимира Машкова в известном сериале, "картине маслом".

Мужа Елены допрашивали по всем законам жанра: хватали за грудки, выбивали стул из-под него, забрали телефон без протокола и описи и унесли из кабинета.

Похоже, доблестные правоохранители вообразили, что изловили опасных рецидивистов, убийц, бог знает еще каких опасных элементов и раскрывают жесточайшее преступление. Все, как в криминальных сериалах. "Выбивали" признания в краже собаки.

– Ты, наверное, шубу из собаки сшила? – не унимался правоохранитель.

Отпустили супружескую пару в 12 часов ночи. При этом не желали отдавать ключи от машины Елены. Ей пришлось вступить в получасовую словесную перепалку с блюстителями порядка. Пригрозила вызовом наряда полиции, жалобой в прокуратуру.

К слову, автомобиль Елены правоохранители даже намеревались эвакуировать на штраф-стоянку. Но потом почему-то передумали.

Комментарий адвоката Алексея Кандрина: 11.12.2019 в вечернее время, около восьми часов вечера, мне поступил звонок. Звонил мужчина. Он сказал, что его жена ушла в полицию, чтобы забрать свои вещи, и пропала. По его словам, у нее не отвечает телефон, а последнее, что он услышал, были крики в телефонной трубке, когда супруга ему звонила. Он сказал, что находится возле отдела полиции по адресу Юрина, 228. Когда я подъехал туда, он рассказал об обстоятельствах произошедшего. Когда я зашел в отдел полиции, увидел Елену. Она сидела в кабинете и давала объяснения следователю Следственного комитета. Я ужаснулся. У Елены была разбита губа, на глазу была гематома. Рядом с ней лежал ее пуховик, капюшон которого был разорван. Она была в очень подавленном состоянии, на глазах слезы. Я попытался ее успокоить, на сколько это было возможно. Елена дала пояснения следователю об обстоятельствах случившегося, также нами было написано заявление о совершении в отношении ее преступления сотрудником полиции. Следователь следственного комитета выписала нам направление на прохождение медицинской экспертизы и сказала, что вызовет нас для дачи показаний. Выйдя из отдела полиции, я, Елена и ее супруг отправились в травмпункт, где нам и были поставлены вышеописанные диагнозы. По прошествии трех недель, никаких звонков, вызовов от следователя Следственного комитета не поступало. Также, насколько мне известно, никаких решений о возбуждении уголовного дела также не принималось. На сегодняшний день Елена находится на стационарном лечении в больнице, в связи с полученными ею в ходе вышеописанного инцидента травм. Сроки ее восстановления неизвестны, в связи с тем, что у нее, помимо прочего, были обнаружены дополнительные повреждения, не выявленные ранее. Полагаю, что такое поведение неприемлемо в человеческом обществе ни для кого-либо, особенно если речь идет о сотруднике полиции. Такому человеку нельзя работать в правоохранительных органах, более того, этот человек имеет табельное оружие и полномочия власти. Полагаю, что своими поступками сотрудник полиции, избивший Елену, позорит органы МВД. Такие сотрудники, вместо того, чтобы защищать интересы граждан, наоборот используют свои полномочия, чтобы совершать преступления. Надеюсь, что Следственный комитет примет правильное процессуальное решение и разберется в сложившейся ситуации.

Замкнутый круг

Спустя два дня, в понедельник, Елена отправилась писать жалобу на сотрудников, учинивших ей и членам ее семьи допрос, в управление собственной безопасности Главного Управления МВД по Алтайскому краю. Заявление без соответствующей регистрации ей предложили написать от руки и сбросить в ящик тут же на входе.

– Дежурный пообещал, что мне скоро перезвонят. Но так и не позвонили. Тогда я отправилась в прокуратуру, – продолжает рассказывать Елена.

И тут выяснилось, что жалоба от 11.12.2019 куда-то исчезла. В полиции. Из ящика для жалоб. Исчезла. Елена снова написала жалобу. В результате проверки СБ-шники установили, что подтверждений каких-либо незаконных действий сотрудников не найдено.

А изъятые вещи – телефон, чехлы из авто, крышку из багажника — Елене предложили поискать в полиции самостоятельно.

Она и отправилась сначала в Ленинский РОВД, там ее отправили снова в отделение полиции на ул. Юрина, 228. Замкнутый круг получился.

Елена отправилась прямиком к начальнику отделения. Ей даже пропуск выписали, правда без фамилии начальника. А проводить Елену вызвался один из сотрудников, который присутствовал 7 декабря на допросе.

Сотрудник провел в один из кабинетов, мол, "вам — сюда". Я зашла, он сел за стол: "Слушаю вас".

- Я не к вам шла, — опешила Елена.

- А к кому?

- К начальнику отделения.

Тогда сотрудник сообщил, что он, якобы, является временно исполняющим обязанности отдела.

Весь дальнейший разговор, на наш взгляд, выглядел абсурдно: Елена требовала вернуть ей вещи, сотрудник предлагал ей искать эти вещи в деле; сотрудник требовал допросить Елену, Елена требовала повестку на допрос; Елена требовала основания для изъятия ее вещей в качестве вещдоков, сотрудник утверждал, что Елена не имеет в этом деле соответствующего статуса, чтобы знакомиться с материалами дела.

При этом, никакие обвинения Елене предъявлены не были!

В какой-то момент сотрудник полиции начал кричать на Елену, а потом и вовсе сказал, что женщину нужно обыскать на наличие диктофона у нее.

Елена достала телефон и стала набирать номер знакомого адвоката. И в этот момент полицейский кинулся на нее, возможно, хотел отобрать телефон, в ходе борьбы ударил женщину по лицу.

- Телефон я спрятала в карман и нажала на кнопку, чтобы хоть кто-то услышал, что сейчас со мной происходит. В этот момент, сотрудник надел мне на голову куртку, в которой я была и начал меня душить, — голос Елены то и дело срывается от волнения. Даже сейчас эти ужасные моменты вспоминаются тяжело. — Я схватила полицейского за свитер, судорожно начала его притягивать к себе, а потом резко отпустила. Он не удержался, отшатнулся и выпустил мою куртку из рук. Потом он пытался и через плечо меня бросить, и боролся со мной, потом он просто уронил меня на пол. А когда я стала подниматься, он зажал мою голову между своей рукой и туловищем и потащил так меня в сторону двери. И в этот момент я начала кричать: "Помогите!".

Две женщины, которые зашли на крик, отреагировали вяло. В этот момент сотрудник полиции заломил руку Елены заломил за спину, прибежал еще один сотрудник, и ан Елену надели наручники. Полицейский заявил, что это Елена напала на него. Хотя, по словам женщины, видимых следов нападения у него не было.

- Далее он вызвал следователя следственного комитета и "скорую помощь" себе. По приезду следователя Следственного комитета, он написал заявление о том, что я, якобы, напала на него и избила. Далее он уехал на "скорой помощи".

Только через полчаса Елена смогла позвонить адвокату и своим близким. Тем временем, в двух травмпунктах у Елены зафиксировали рану на губе, ссадину под глазом и виске, растяжение мышцы руки, дисторзия шейного отдела и сотрясение головного мозга.

И еще один нюанс: в какой-то момент Елена спросила у полицейского, еще в первый раз, мол, ради кого так усердствуют — так бы убийства и разбои раскрывали, так он ответил, что руководство распорядилось быстро разобраться с этим делом.

Закончим эту часть этой истории тем, с чего начали — история дикая по сути своей. По крайней мере, со слов нашей читательницы.

Жестокое обращение

При этом возникает масса вопросов. Например, почему избитый женщиной полицейский не выдвинул против нее обвинение по ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти"? На каком основании проводились допросы Елены и ее близких без соответствующих документов, доставка ее мужа, практически, насильственным способом в отделение полиции? На каком основании сотрудник полиции применял физическую силу по отношению к женщине? В связи с чем возникли подозрения в краже собаки в отношении Елены?

Ну, и наконец, почему в отношении владельцев собаки, которые бросили животное погибать в морозы на привязи, не возбудили уголовное дело, ну, или хотя бы разбирательство за жестокое отношение к животному (УК РФ Статья 245)? Ведь закон одинаково суров к его нарушителям.

За разъяснениями мы обратились в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Приводим официальный ответ ведомства: "5 декабря 2018 года в пункт полиции "Докучаево" обратилась жительница Барнаула с заявлением о краже ее собаки породы кане-корсо. Пострадавшая оценила ущерб в размере 50 тысяч рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2. статьи 158 УК Российской Федерации "Кража". Мы обязательно сообщим о результатах расследования по мере передачи дела в суд. В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, опрошены возможные свидетели и очевидцы. В их числе жительница Барнаула, которая обратилась в информационное агентство "Амител". 11.12.18 года она так же обратилась с жалобой на действия сотрудников полиции в ГУ МВД России по Алтайскому краю. Ее жалоба была не потеряна, как утверждает обратившаяся, а зарегистрирована за № 3/185406224561, и по ней сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности Главного управления проведена проверка. 10 января заявительнице направлен письменный ответ так же за № 3/185406224561. В рамках проверки заявительница написала заявление с жалобами на действия сотрудников полиции. Материалы проверки переданы в Следственное управление Следственного комитета для оценки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством. Что касается изъятых предметов, заявительнице не могло поступить предложение "самостоятельно поискать их в отделе полиции", так как они изъяты и приобщены к материалам уголовного дела. Что касается, возможного конфликта с применением физического воздействия, который описывает заявительница, то до момента данной публикации с официальным заявлением об этом инциденте в органы внутренних дел она не обращалась. По данному факту руководством Главного управления МВД России по Алтайскому краю будет назначена проверка, в рамках которой выяснят все причины и обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка действиям конфликтующих сторон и принято законное решение".

