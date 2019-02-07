47 человек обращались в медицинские организации Алтайского края по поводу обморожений за прошедшую неделю, с 28 января по 3 февраля. Четверо пострадавших – дети. Об этом Amic.ru сообщили в Минздраве Алтайского края. По информации министерства, 28 жителей региона с обморожениями проходят амбулаторное лечение, 19 человек находится в стационаре.
Период аномальных холодов в Алтайском крае продлится до следующей среды. В конце рабочей недели после небольшого потепления регион накроет третья волна холода. ГУ МЧС по Алтайскому краю рекомендует отменить прогулки на свежем воздухе и дальние поездки. Детям, пожилым людям и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, не рекомендуется гулять при температуре ниже -20 градусов.
Тем, кому необходимо выйти на улицу, следует одеваться теплее. Одежда и обувь должны быть свободными. На лицо можно нанести защитный крем. Металлические украшения на морозе нарушают циркуляцию крови, а употребление алкоголя вызывает еще большую потерю тепла.
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