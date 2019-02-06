Госкорпорация "Роскосмос" и Российская академия наук (РАН) предложили разработать в профильных вузах новую образовательную программу для подготовки специалистов по космическому праву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на совместное решение РАН и госкорпорации.
Межгосударственные отношения в космосе, в том числе на Луне, регулируются Соглашением о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое было утверждено Генассамблеей ООН в 1979 году. В этом документе утверждается, что исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется в интересах всех стран мира.
Такие юристы, уверены авторы инициативы, нужны будут уже в скором будущем для отстаивания интересов России в случае появления территориальных споров при освоении Луны.
"Считать необходимым… разработать план юридического обеспечения интересов Российской Федерации в потенциально возможных территориальных спорах и поручить профильным вузам (МГУ, РУДН и др.) подготовку необходимого числа специалистов по космическому праву", – говорится в документе.
Такие рекомендации "Роскосмос" и РАН составили по итогам прошедшего в ноябре прошлого года совещания по разработке Национальной программы исследования и освоения Луны.
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