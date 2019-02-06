Рост цен ускорился до 5% после повышения НДС на 2%

Инфляция в январе достигла 5%, месяцем ранее она составляла 4,3% — это реакция цен на повышение НДС с 2019 года, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.
С 1 января в России вырос налог на добавленную стоимость (с 18 до 20%). При этом рост цен в январе, судя по недельным данным Росстата, был сдержанным — по состоянию на 28 января инфляция составляла около 5%. Однако выборка по товарам услугам при месячных и недельных подсчетах у Росстата отличается: при оценке недельной инфляции большую долю занимают продовольственные товары, часть из которых облагается по льготной ставке НДС (10%) и, соответственно, не реагирует на общее повышение налога. Аналитики отмечали, что из-за этого рост цен в январе может оказаться выше, чем он оценивался по недельным данным, однако этого не произошло.
Цены на продовольственные товары увеличились на 5,5%, на непродовольственные — на 4,5%. В месячном выражении (то есть по сравнению с декабрем) инфляция составила 1%. В декабре инфляция в годовом выражении достигла 4,3%.
Из продуктов в январе сильнее всего подорожали фрукты и овощи (+6,3% по сравнению с декабрем), яйца (+1,2%), сахар (+1%).
"В январе существенное удорожание отмечалось на большинство наблюдаемых видов плодоовощной продукции. Так, помидоры стали дороже на 17,2%, капуста белокочанная – на 14,1%, огурцы – на 13,4%, виноград – на 12,1%, картофель, лук репчатый и морковь – на 6,4-7,5%. В то же время апельсины подешевели на 2,5%, лимоны – на 0,4%", – отмечает Росстат.
Из непродовольственных товаров существенный рост показали цены на табак, бензин и медикаменты (+0,8% по сравнению с декабрем).
Росстат отмечает, что быстрее всего подорожали отдельные виды лекарств: "Так, валидол стал дороже на 10,5%, корвалол – на 1,8%, настойка пустырника, дротаверин, аллохол, алмагель, линекс, метамизол натрия, бромгексин, супрастин, йод, перевязочные материалы – на 1,0-1,6%. Вместе с тем цены на эссенциале форте Н снизились на 1,1%, сульфацетамид – на 0,4%, левомеколь – на 0,3%".
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