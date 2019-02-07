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Японским ученым удалось впервые вырастить почку мыши в теле крысы

, ИА "Амител"
Подобные "химеры" уже в ближайшем будущем могут стать главными донорами органов для человека
Данная методика может навсегда решить проблему с хроническим недостатком почек / Фото: yandex.by

Данная методика может навсегда решить проблему с хроническим недостатком почек / Фото: yandex.by

Молекулярные биологи из Японии впервые смогли вырастить полноценные почки мышей внутри тела крыс, которые не имели этих органов из-за мутации в системе ДНК, сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал Nature Communications.

"Недавно мы уже создали мышей, чья поджелудочная железа была заменена на ее крысиный аналог. Поэтому мы решили проверить, можно ли вырастить полноценную почку подобным образом, что имеет гораздо больше практических применений в медицине", — заявил Теппей Гото из Национального института физиологии в Окадзаки (Япония).

Биологи начали активно обсуждать возможность пересадки органов животных в тело человека примерно 15 лет назад.

В настоящее время генетики работают над созданием особых генных терапий, которые делают органы свиней и других животных "невидимыми" для иммунной системы человека. Недавно американский генетик Джордж Черч, при помощи геномного редактора CRISPR/Cas9 удалив часть меток "свой-чужой", приблизился к решению этой задачи.

Несколько лет назад генетики из Калифорнии и Японии разработали методику, позволяющую решить данную задачу, выращивая нужные органы из "своих" клеток внутри "чужого" организма.

Для этого достаточно на первых этапах развития зародыша убить часть его клеток, которые отвечают за формирование этих тканей, и заменить их стволовыми клетками второго организма.

Для своего эксперимента ученые получили сотни зародышей крыс и обработали их при помощи CRISPR/Cas9, повредив отвечающий за формирование почек и верхней части мочевыводящих путей ген (Sall1). После генетики ввели в них стволовые клетки мышей и имплантировали их в утробу суррогатных матерей.

Генетикам удалось получить 18 новорожденных крысят с поврежденным геном Sall1, две трети которых имели полноценные почки, которые сформировались из мышиных клеток.

По мнению ученых, успешное завершение данных опытов на практике подтверждает то, что подобная методика жизнеспособна, и что ее можно будет применять в будущем для массового выращивания органов людей.

Ученые надеются, что данная методика навсегда решит проблему с хроническим недостатком почек, сердца, костного мозга и других органов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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