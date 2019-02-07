Гражданин РФ Алексей Домбровский убит в Эквадоре 4 февраля при попытке ограбления, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского консульства в стране.
По предварительной информации, на мужчину напали четверо грабителей во время его вечерней прогулки по городским улицам Кито.
Налетчики нанесли россиянину несколько ножевых ранений после чего скрылись. Вскоре полицейские задержали троих подозреваемых.
Дипломаты предупреждают туристов об ухудшении криминогенной обстановке в Эквадоре. Поэтому, если все-таки есть желание гулять вечером, лучше при этом проявлять осторожность.
В частности, лучше не брать с собой лучше дорогие вещи и украшения или крупную сумму денег.
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