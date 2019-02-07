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Нужно ли учителей штрафовать за агрессию по отношению к ученику?

Нужно. Пусть рублем отвечают за свои "нервные срывы"

Никаких штрафов. Сорвавшихся учителей понять можно – им и так, бедным, достается. Нынче школьники только силу и понимают

Нет, штрафы не нужны. Только увольнение. Нервному учителю не место в школе

Да пусть штрафуют. Но тогда и родителей деток, которые позволяют себе вольности в школах, тоже нужно штрафовать. Может тогда порядок будет

Никаких штрафов. Ведь тогда любой родитель раздолбая-двоечника может потребовать наказать учителя за "психологическое насилие" над ленивым дитятей