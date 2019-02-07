Известный архитектор Сергей Боженко покинул кресло заместителя главы комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Эту информацию порталу Amic.ru подтвердили в пресс-центре городской администрации.
Также в мэрии нашему корреспонденту сообщили, что теперь Боженко работает заместителем руководителя муниципального казенного учреждения "Архитектрура города Барнаула". Напомним, что ранее это МКУ возглавил бывший председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Алексей Бобров.
Что же касается строительно комитета в мэрии, то недавно его председателем был назначен Дмитрий Аристов, а его замом в этом подразделении городской администрации значится Владимир Бутаков.
Сергей Алексеевич Боженко родился 4 июня 1954 года в селе Шипуново. После окончания школы он учился в Новосибирском инженерно-строительном институте по специальности архитектор-градостроитель. С 1977 года Сергей Боженко работает в Барнауле. Он был архитектором института "Алтайгражданпроект", главным художником города, главным архитектором Барнаула. Кроме того, Боженко проявил себя и как литератор.
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