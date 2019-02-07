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Американского друга Марии Бутиной обвиняют в мошенничестве

, ИА "Амител"
Полу Эриксону грозит до 20 лет тюремного заключения
Марию Бутину и американца Пола Эриксона связывали романтичные отношения / Фото: vk.com/butina_maria

Марию Бутину и американца Пола Эриксона связывали романтичные отношения / Фото: vk.com/butina_maria

Друга осужденной россиянки Марии Бутиной американца Пола Эриксона обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, сообщает РИА "Новости".

Дело в отношении него включает в себя 11 преступных эпизодов.

56-летнего предпринимателя обвиняют в том, что он вводил в заблуждение инвесторов, давая им ложные обещания.

По версии полицейских, с 1996 по 2018 год обманутые бизнесмены вложили деньги сразу в несколько проектов.

Среди них инвалидное кресло-туалет, строительство домов престарелых и других объектов недвижимости в Северной Дакоте.

Эриксону грозит до 20 лет лишения свободы. Гражданин США свою вину отрицает.

Напомним, Марию Бутину и американца Пола Эриксона связывали романтичные отношения. Он помогал ей налаживать неофициальные отношения со значимыми персонами.

Впоследствии уроженку Алтайского края, отправившуюся в Америку на учебу, обвинили в сговоре с целью работы на иностранное правительство без регистрации в Минюсте.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

7.02.2019 13:23
69

Наверное ему то же надо помочь, устроить сбор денег

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7.02.2019 13:42
фельдкурат Отто Кац

Есть ли в мире кто милей
Моей милки дорогой?
Не один хожу я к ней —
Прут к ней тысячи гурьбой!
К моей милке на поклон
Люди прут со всех сторон.
Прут и справа, прут и слева,
Звать ее Мария-дева.

0  0
7.02.2019 13:50
- гость -

Почему друга? Разве она не имела с ним секс? Нужно писать - сексуального партнёра.

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