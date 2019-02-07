Друга осужденной россиянки Марии Бутиной американца Пола Эриксона обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, сообщает РИА "Новости".
Дело в отношении него включает в себя 11 преступных эпизодов.
56-летнего предпринимателя обвиняют в том, что он вводил в заблуждение инвесторов, давая им ложные обещания.
По версии полицейских, с 1996 по 2018 год обманутые бизнесмены вложили деньги сразу в несколько проектов.
Среди них инвалидное кресло-туалет, строительство домов престарелых и других объектов недвижимости в Северной Дакоте.
Эриксону грозит до 20 лет лишения свободы. Гражданин США свою вину отрицает.
Напомним, Марию Бутину и американца Пола Эриксона связывали романтичные отношения. Он помогал ей налаживать неофициальные отношения со значимыми персонами.
Впоследствии уроженку Алтайского края, отправившуюся в Америку на учебу, обвинили в сговоре с целью работы на иностранное правительство без регистрации в Минюсте.
Комментарии
Наверное ему то же надо помочь, устроить сбор денег
Есть ли в мире кто милей
Моей милки дорогой?
Не один хожу я к ней —
Прут к ней тысячи гурьбой!
К моей милке на поклон
Люди прут со всех сторон.
Прут и справа, прут и слева,
Звать ее Мария-дева.
Почему друга? Разве она не имела с ним секс? Нужно писать - сексуального партнёра.