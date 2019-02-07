Жителя Рубцовска подозревают в систематических истязаниях своего 12-летнего сына, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что уголовное дело возбуждено в отношении 39-летнего мужчины. Согласно данным следствия, в прошлом году мужчина систематически причинял ему физические и нравственные страдания путем нанесения побоев.
"Противоправные действия в отношении мальчика он совершал как дома, так и в учебном заведении, объясняя это необходимостью строгого воспитания ребенка. Благодаря бдительности сотрудников образовательного учреждения, обратившихся в правоохранительные органы, удалось выявить данное преступление", – указывают в СКР.
Сейчас ребенок изъят из семьи и помещен в социальное учреждение. Решается вопрос о лишении подозреваемого родительских прав.
Расследование продолжается.
Комментарии