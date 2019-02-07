Депутат Госдумы от КПРФ, представляющий Алтайский край, писатель Сергей Шаргунов написал большую колонку в журнале "Сноб", посвященную влиянию на российскую культуру репера Децла, умершего 3 февраля в возрасте 35 лет.
Как вспоминает Сергей Шаргунов, Децла одно время впаривали, как картоху при Екатерине. С телеэкранов он бросал пошлые лозунги эпохи про пепси и пейджеры, его имя было начертано на каждой уличной стене, иногда с добавкой "лох", на каждом втором подростке красовалась футболка с его портретом. Однако, как уверен депутат, Децл после славы в 90-ые все бросил и оказался "лишним человеком". Ему якобы все захотелось поменять и отказаться от влияния отца.
"Стадионы сменились клубами. Слава потускнела. А может быть, самое художественное в жизнетворчестве Децла — этот поступок: разрыв с собой, успешным. Этот проигрышный поиск себя, как и его простая прямота в проекте "Последний герой" — подтверждение того, что он был настоящим", — уверен Шаргунов.
Писатель напомнил, что с Децла пошла большая мода на рэп в России. Это он вывел чернокожие ритмы из неблагополучных американских кварталов в массы нашей молодежи. Однако, как объясняет Шаргунов, мода на реп пришла в нашу страну только в последние годы.
"Некоторых старших пугает упоминание алкоголя и наркотиков и контрсистемный пафос в песенках с многомиллионными просмотрами. Конечно, хватает доморощенных экспертов, которые находят в текстах песен и кадрах клипов аморалку, которую можно найти в львиной доле поэзии декаданса, мирового рока, да и во всем искусстве, когда-либо созданном человечеством. Понятно, родители могут от чего-то оградить своих чад. Но еще можно и телевизоры отменить. Иначе получается лицемерие. В телеке — град пуль над лужами крови, оглушительные ток-шоу, на которых мутузят друг друга ревнивые женщины вокруг пресловутой пробирки с ДНК… Смотрят миллионы. И особых протестов незаметно. Стражи порядка в телестудии не врываются", — пишет Шаргунов.
Депутат уверен, что нынешние процессы ничем не отличаются от извечной темы "Отцов и детей", а юные и горячие подростки быстро взрослеют и среди хлопот всяко приобретают степенность.
"И песнопения Децла про бухло или "легалайз" были наивными и добродушными, и монструозная эстетика какой-нибудь электронной IC3PEAK кажется мне потешно-мультяшной. Фан-клуб Децла почти двадцатилетней давности давно уж вырос из "ширштанов" и распрощался с дредами. Но и нынешние тинейджерские завывания "Пусть все горит!" — форма нормального обывательского досуга. Настоящих буйных мало, а действительно сильный вызов — жить без оглядки на окружающих. Например, в свои 17 лет слушать Верди и Прокофьева, а не Оксимирона и Фэйса", — заключил свою колонку Сергей Шаргунов.
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