Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции "Вести ФМ" рассказала, что 70% мужчин трудоспособного возраста в стране умирают из-за пристрастия к спиртному, сообщает "Российская газета".
По ее словам, имеется в виду смерть как от острых заболеваний в результате отравлений алкоголем, так и от болезней, постепенно развившихся под воздействием крепких напитков.
В частности, это такие диагнозы, как ранняя гипертоническая болезнь, панкреонекроз, цирроз и язва желудка.
В то же время руководитель Минздрава обратила внимание на снижение острой смертности от алкоголя.
По ее оценке, это связано с усиленным контролем на рынке алкогольной продукции и связанным с этим уменьшением числа суррогатов.
Комментарии
Давно не слышно было подобных глупостей! Сама бы попробовала пахать по 12 часов без выходных, чтобы семью прокормить - не только б запила, еще бы и закукарекала... Дура!
Лжет тетка! По ее словам получается, что от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, других болезней в т.ч. тех которые наша доблестная медицина не определяет, от войнушек, бытовых и криминальных убийств и т.д. и т.п. умирает только 30%?!
Министерству доброго здоровья не пора в отставку подать? Миллион вич- инфицированных, миллион алкоголиков, растущий рак и сердечно- сосудистая патология... Для чего этих людей из бюджета кормим?
Ага, от алкоголя и вот это вот тетко. Два явления - конвеер смерти настоящий.Какая там историческая личность то "лечила" в определенных учреждениях граждан советского союза?...