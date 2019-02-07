Фото: livejournal.com
Две девочки, 12 и 13 лет в среду, 6 февраля, ушли из школы в Новоалтайске. С тех пор родственники их больше не видели, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Последний раз похожих на них несовершеннолетних горожанок видели в интернет-кафе "Компас" на улице Молодежной в Барнауле приблизительно около 23:45 в день их исчезновения.
Младшая девочка низкого роста (около 150 см), среднего телосложения. У нее русые волосы до плеч и карие глаза.
На ней были вязаная серая шапка, розовая куртка с опушкой на капюшоне, синие джинсы и бордовые кроссовки. При себе имела сине-зеленый ранец.
Ее подруга повыше ростом (160 см) и худая. У нее светлые прямые длинные волосы.
На момент исчезновения была одета в синюю шапку с помпоном, синюю куртку с капюшоном, темную кофту, серые штаны и розовые кроссовки. При ней был школьный рюкзак.
Правоохранители просят всех неравнодушных граждан, видевших девочек или имеющих информацию о их местонахождении, позвонить по тел.: 8 (38532) 40-2-02 или 02.
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