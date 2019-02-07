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Третий день ищут пропавших без вести двух школьниц из Новоалтайска

, ИА "Амител"
Девочки 6 февраля ушли из школы и не вернулись

Фото: livejournal.com

Две девочки, 12 и 13 лет в среду, 6 февраля, ушли из школы в Новоалтайске. С тех пор родственники их больше не видели, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Последний раз похожих на них несовершеннолетних горожанок видели в интернет-кафе "Компас" на улице Молодежной в Барнауле приблизительно около 23:45 в день их исчезновения.

Младшая девочка низкого роста (около 150 см), среднего телосложения. У нее русые волосы до плеч и карие глаза.

На ней были вязаная серая шапка, розовая куртка с опушкой на капюшоне, синие джинсы и бордовые кроссовки. При себе имела сине-зеленый ранец.

Ее подруга повыше ростом (160 см) и худая. У нее светлые прямые длинные волосы.

На момент исчезновения была одета в синюю шапку с помпоном, синюю куртку с капюшоном, темную кофту, серые штаны и розовые кроссовки. При ней был школьный рюкзак.

Правоохранители просят всех неравнодушных граждан, видевших девочек или имеющих информацию о их местонахождении, позвонить по тел.: 8 (38532) 40-2-02 или 02.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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