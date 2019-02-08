На чемпионате мира в Германии российская конькобежка Наталья Сабликова заняла третье место, сообщает Матч ТВ.
Она преодолела дистанцию 3000 метров за 3 минуты и 59,992 секунды.
Чемпионкой с рекордом трассы стала чешская спортсменка Мартина Сабликова. Она пересекла финишную черту через 3 минуты и 58,911 секунды после старта.
Ровно на полсекунды от нее отстала голландская конькобежка Антойнетте де Йонг.
Еще две российские спортсменки – Елена Лаленкова и Елена Сохрякова – довольствовались 8 и 10 местом, соответственно.
Комментарии