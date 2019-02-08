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Лжеправоохранитель обманул пенсионерку на Алтае на 150 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Злоумышленник заявил, что женщина пострадала от рук мошенников и теперь ей положена компенсация
Жертвой обмана стала 67-летняя жительница Мамонтовского района /Фото: karelfornia.ru

Жертвой обмана стала 67-летняя жительница Мамонтовского района /Фото: karelfornia.ru

Пенсионерка из Мамонтовского района стала жертвой обмана мошенника, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 67-летней женщине позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником правоохранительных структур Москвы и сообщил, что в столице задержана группа мошенников, которые занимались реализацией фальсифицированных медикаментов.

Он также заявил, что женщина значится в числе потерпевших от действий данной группы, и теперь ей полагается компенсация за причиненный ущерб.

Однако для получения денежных средств, как сказал злоумышленник, ей необходимо произвести оплату судебной тяжбы.

"Пожилая женщина действительно несколько лет назад приобретала через сеть Интернет лекарственные препараты. Она поверила злоумышленникам и перевела на указанный ими счет денежные средства в сумме 150 тысяч рублей. Только через несколько дней она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию", – добавляют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

8.02.2019 09:49
- гость -

А у нас еще остались не "лже-правоохранители"? Говорят мест в колониях для них не хватает

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8.02.2019 10:00
- гость -

средства в сумме 150 тысяч рублей.

Это ж сколько ей компенсации тогда пообещали?)

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