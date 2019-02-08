8 февраля отмечается День российской науки. Праздник был учрежден указом президента России Бориса Ельцина в 1999 году, его приурочили ко дню основания Российской Академии наук и Академического университета. До этого День науки праздновали в третье воскресенье апреля. В Алтайском крае есть свои замечательные ученые, изобретения которых весьма востребованы. В честь праздника Amic.ru составил подборку интересных разработок алтайских вузов.

Голос больше не подделать

Ученые Алтайского государственного университета разработали систему обнаружения голосовых подделок, которая позволяет установить личность человека по голосу и проверить, подвергалась ли аудиозапись редактированию. В основе разработки – методы машинного обучения.

В настоящее время биометрические технологии активно развиваются и используются в качестве подходов к идентификации личности по так называемому голосовому паролю. Их применяют для подтверждения личности на режимных объектах в банковской сфере, контактных центрах и т.д. В целом, система направлена на борьбу с мошенничеством.

Не горят, не плавятся

Ученые-химики Бийского технологического института (филиал Алтайского государственного технического университета) синтезировали новые органические высокомолекулярные соединения, содержащие атомы брома.

На их основе изготавливают термостойкие полимерные материалы, которые можно эксплуатировать при температуре до 300 градусов. Эти материалы также выдерживают воздействие солнечных лучей, увеличивая срок эксплуатации изделий в 2-3 раза.

Разработка востребована в химической промышленности, производстве полипропилена и стеклопластиковых изделий, в машиностроении и строительстве.

Информационные технологии в скотоводстве

Ученые Алтайского государственного сельскохозяйственного университета разработали программу для сельского хозяйства, которая позволяет автоматизировать племенной и зоотехнический учет в стадах крупного рогатого скота, управлять селекционно-племенной работой и производством, планировать и прогнозировать племенное использование и молочную продуктивность коров, составлять сводные планы на следующий календарный год.

За счет совершенствования управления стадом валовое производство молока и продуктивность коров вырастает на 10-15%. Программой уже с успехом пользуются хозяйства Немецкого национального района.

Котлы для нетрадиционного топлива

Ученые Алтайского государственного технического университета сотрудничают с компаниями, которые проводят эксперименты по сжиганию нетрадиционного топлива, разрабатывают котельные агрегаты, и котельно-вспомогательное оборудование с высокими экологическими показателями. Специалисты кафедры котло- и реакторостроения АлтГТУ помогают совершенствовать топочные устройства. Топливная лаборатория кафедры позволяет получить более подробные теплотехнические характеристики различных топлив. Полученные данные используют инженеры предприятий при разработке и изготовлении котлов с топками, работающими на альтернативном топливе.

Определитель "темперамента" кошек

Ученые биологического факультета АлтГУ запатентовали способ определения типа высшей нервной деятельности домашних кошек. По мнению разработчиков, благодаря этому способу удастся уменьшить количество потенциально бездомных животных, подобрать гармоничные пары "человек-животное" и внести дополнительную информацию о темпераменте в паспорт породистых кошек.

Методика проста в использовании и не требует каких-либо особых приспособлений и инструментария. Для тестирования потребуется три дня, нужно будет отмечать с какой скоростью кошка подходит к миске с едой, за какое время, с какой стороны и т.д.

Вентиляция для коровника

Еще одна разработка АГАУ — система естественной вентиляции ферм крупного рогатого скота с автоматическим регулированием расхода воздуха. Система может применяться только в помещениях, оборудованных чердаком. Не требует энергозатрат на обеспечение микроклимата, а ее окупаемость — один стойловой период. Срок службы — 20 лет. Разработку уже оценили четыре хозяйства Алтайского края.

Строительный материал из соломы и шелухи

Еще одна интересная разработка АлтГТУ — строительное сырье на основе зерновых культур. Ученые разработали специальную технологию, благодаря которой растительные отходы (солома злаковых культур, шелуха, лузга пшеницы и овса, кора и зелень хвойных деревьев) могут быть использованы в строительстве. С помощью высокого давления и температуры можно изготовить композиционный материал, аналогичный ДВП и ДстП. В нем не используется клей и синтетические добавки, что удешевляет производство.

Авторы предполагают, что эта технология может заинтересовать деревообрабатывающие предприятия и предприятия, которые занимаются переработкой крупяных и зерновых культур.

Алтайские травы для лечения собак и кошек

Ученые АГАУ научно обосновали, что сухие сборы лекарственных растений Алтая оказывает положительное действие не только на человека, но и на здоровье животных. Они эффективны в профилактике и комплексной терапии при различных заболеваниях домашних животных: кошек и собак. И ветеринарные клиники Барнаула уже активно используют разработку ученых.

Социальная сеть LevelPride

Система для создания портфолио, ранжирования вузов на основании достижений студентов и поиска сотрудников создана в АлтГУ. Система LevelPride существует с 2013 года, и о ней знают по всей России. В 2016 году благодаря LevelPride удалось сформировать федеральный каталог перспективных студентов. Позже был сформирован рейтинг вузов на основе достижений студентов. Одна из последних возможностей LevelPride — поиск сотрудников. Система позволяет ранжировать пользователей и выбирать самых достойных кандидатов.

Удобрения из биокомпоста

Разработка Алтайского государственного аграрного университета — твердые органоминеральные удобрения из биокомпостов. Их можно применять для яровой пшеницы, кукурузы и ячменя. Они мало уступают промышленным минеральным удобрениям по урожайности и превосходят их по качеству зерна.