Реальный размер пенсии россиян в 2018 году уменьшился, сообщает gazeta.ru со ссылкой на сведения Росстата.
Месячные выплаты пожилым людям в среднем выросли до 13 тысяч 360 рублей.
Однако если брать в расчет инфляцию (4,3%) и единовременные выплаты пенсионерам в январе 2017 года, то оказывается, что реальный размер пенсий понизился на 2,4%.
Такое впервые произошло с 2015 года. Тогда было зафиксировано падение на 2,5%.
С тех пор реальные доходы пожилых граждан РФ только росли: на 1,1% в 2016 и на 3,6% в 2017 году.
Эксперты отмечают, что с учетом февральской индексации на 7%, в 2019 году, скорее всего ситуация изменится к лучшему.
Комментарии
Была пенсия у мамы 12530, стала 13417 руб, плюс какие то субсидии и доплаты получается около 16.
для этого все это и затевалось
Пенсией назвать нельзя, так просто подачка. Кто не работает, с трудом могут выживать.
Позор власти!
Была у моей мамы коммуналка за 40 кв.м. 3500 максимум, а теперь 5500! вот вам и рост пенсии....................................
зачем пенсионерам повышали пенсию а за тем повысили кварплату и в итоге еще меньше получилось