Сколько бы споров ни вызывал День всех влюбленных среди скептиков, 14 февраля из года в год, кажется, только набирает популярность. Мальчики и девочки всех возрастов начинают готовиться к этому празднику задолго до заветной даты, тщательно продумывая, чем бы порадовать своего любимого человека и как проявить те волшебные чувства, которые заполняют мысли и сердце.

Знак внимания заменит сотни слов, которые так сложно подобрать влюбленным. Подарите своей половинке книгу о чувствах, и она поймет, что вы хотите сказать. А сеть книжных магазинов "Читай-город" готова помочь в выборе того самого издания, способного тронуть душу и вызвать шквал приятных эмоций.

Триш Кук "Полночное солнце"

У Кэти Прайс редкая болезнь, при которой малейшая доза ультрафиолетового облучения может оказаться смертельной. Выходить из дома в дневное время девушка не может, поэтому весь круг ее общения – это отец и единственная подруга. Кэти увлекается музыкой и мечтает о том, чтобы ее песни услышал весь мир. В тот вечер, когда сверстники Кэти веселятся на выпускном балу, ее судьба совершает крутой поворот. Девушка с гитарой отправляется на опустевшую железнодорожную станцию, и там ее пение привлекает внимание Чарли Рида – молодого красавца-спортсмена, в которого она тайно влюблена вот уже несколько лет. Так сплетаются две судьбы, чтобы провести под звездами почти идеальное лето.

Ринат Валиуллин "Где валяются поцелуи"

"Где валяются поцелуи. Венеция" – это кино, которое снимается в Венеции на ваших глазах. Вместе с кадрами фильма, сцена за сценой, с героев картины снимаются маски по одной простой причине – в масках невозможно целоваться. То есть невозможно дать волю настоящим чувствам. Что может быть лучше, чем долгожданная встреча, только случайная? Благодаря последней, Фортуна отправляется в город-маскарад, город-корабль, город – Ноев ковчег, созданный для того, чтобы своей красотой спасти мир от потопа однообразия, скуки и лжи, где каждой твари – по паре, а каждому жителю – по маске. Где, прогуливаясь вдоль каналов, всегда можно зайти в лицемерочную. Одни приезжают сюда, чтобы примерить маску, другие – чтобы ее сорвать.

Курбан Саид "Али и Нино"

Личность Курбана Саида загадочна, как его книги. Подлинное имя автора, скрывающегося за этим псевдонимом, до сих пор вызывает споры. Не менее интересна история романа "Али и Нино": изданная в 1937 году книга была забыта вплоть до 1970 года, когда после одновременного издания в Америке и Англии ее персонажи триумфально вернулись на прилавки книжных магазинов, чтобы стать самыми популярными влюбленными двадцатого века. Сегодня роман переведен на тридцать три языка, по нему ставят пьесы, снимают фильмы, а в Батуми его героям установили памятник. Рассказ о любви мусульманина Али и христианки Нино на фоне бурных событий истории не оставит равнодушным ни одного читателя.

Сара Джио "Назад к тебе"

Когда-то общественность потрясла история Шарлотты, которая попала в кораблекрушение во время медового месяца и вернулась домой лишь спустя два года. Она провела много времени в открытом море, а затем на необитаемом острове в компании нелюдимого мужчины по имени Грэй, благодаря которому смогла выжить. Спустя много лет Шарлотта находит на берегу послание в бутылке. Это невероятно, но из него следует, что Грэй все еще ждет ее на острове, и, по его мнению, с момента их расставания прошли считанные дни…

Рейнбоу Рауэлл "Верность"

Удивительно умная и трогательная история о том, как влюбиться в человека, рядом с которым чувствуешь себя собственной улучшенной версией. Даже если этого человека никогда не видел.

Бет и Дженнифер работают в газете "Курьер" и знают, что вся их электронная переписка прочитывается. Но все равно они целыми днями пишут друг другу, перемывают кости друзьям и знакомым, откровенно делятся проблемами своей жизни.

Читать чужие письма – служебная обязанность Линкольна, сотрудника отдела интернет-безопасности. Он должен пресекать любое использование электронной почты в неслужебных целях, однако он не может побороть искушение и следит за перепиской Бет и Дженнифер. Это чтение затягивает его. Но когда Линкольн понимает, что по уши влюбляется в Бет, уже слишком поздно даже представляться. Что он ей скажет? "Здрасьте, я читаю твою электронную почту, и, кстати, я тебя люблю?"...

Кэрри Лонсдейл "Не обещай себя другим"

Ян и Эйми женаты, в их жизни все отлично – Ян на пике карьеры фотографа, у него командировки по всему миру, а Эйми намерена расширить свое кафе. Но тут в город неожиданно возвращается Джеймс – бывший жених Эйми, с которым у нее связано слишком много воспоминаний. У Джеймса личное дело к Яну, в результате чего тот сталкивается с неожиданной проблемой – чтобы создать прочное будущее, ему придется разобраться со своим прошлым…

Джоджо Мойес "До встречи с тобой"

Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она знает, что ей очень нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу и в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на нее проблемы.

Уилл Трейнор знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него желание жить. И он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, что Лу скоро ворвется в его мир буйством красок. И они оба не знают, что навсегда изменят жизнь друг друга.

Салли Торн "Мой любимый враг"

Люси мила, очаровательна и доброжелательна. Она гордится тем, что ее любят все сотрудники издательства. Джош красив, умен, но держится так холодно, что его все боятся. Вынужденные проводить долгие рабочие часы в общем кабинете, Люси и Джош тихо ненавидят друг друга, постоянно устраивают словесные перепалки, каждый старается во всем превзойти своего соперника. Но когда совершенно невинная поездка в лифте заканчивается страстным поцелуем, Люси начинает по-другому смотреть на своего врага. Она и на работу стала одеваться, как на свидание. Может, Джош не испытывает к ней ненависти? Может, и она не так уж ненавидит Джоша? А может, это еще одна игра?

Веселая и романтическая история о том, что от ненависти до любви всего один шаг.

Сесилия Ахерн "P.S. Я люблю тебя"

Бестселлер прославленной ирландки Сесилии Ахерн "P.S. Я люблю тебя" – современная история о том, как любовь оказывается сильнее смерти. Потеряв любимого мужа, тридцатилетняя Холли Кеннеди впадает в отчаяние, перестает выходить из дома, общаться с людьми. И вдруг получает по почте пакет с письмами: распечатывать их можно лишь по одному в месяц, а написаны они тем самым человеком, расставание с которым приносит ей такие страдания. Оказывается, незадолго до смерти он решил помочь ей жить дальше.

Всякий раз она с нетерпением ждет первого числа, чтобы вскрыть очередной конверт и, строго следуя наставлениям, сделать еще один шаг, возвращающий ее к жизни: купить новое платье, принять участие в конкурсе караоке, съездить на море.

Адриана Трижиани "Жена башмачника"

Это эпическая история любви, которая пролегла через два континента и две мировые войны, через блеск и нищету Нью-Йорка и умиротворяющую красоту Италии, через долгие разлуки и короткие встречи. Впервые Энца и Чиро встретились еще детьми при очень печальных обстоятельствах, на фоне величавых итальянских Альп. Чиро – полусирота, который живет при женском монастыре, а Энца – старшая дочь в большой и очень бедной семье. Они не сетуют на судьбу и готовы к трудам и невзгодам, главное – не расставаться с близкими людьми и с такими прекрасными горами. Но судьба распорядится иначе – совсем детьми оба вынуждены покинуть родину и отправиться через океан в непостижимую и пугающую Америку. Так начинается история их жизней, полная совершенно неожиданных поворотов, искушений, невзгод, счастливых мгновений, дружбы и великой любви.

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