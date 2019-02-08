Житель Рубцовска получил реальный срок после встречи, которую он устроил для женщины, завязавшей с ним отношения на сайте знакомств.
Как сообщили в краевой прокуратуре, суд признал 48-летнего мужчину виновным в разбое и умышленном уничтожении чужого имущества. Установлено, что злоумышленник на сайте знакомств завязал отношения с жительницей Барнаула. Некоторое время спустя он пригласил ее на свидание в Рубцовск.
"При встрече мужчина из кармана куртки достал пневматический пистолет, передернул затвор и подставил ствол к голове девушки с требованием передать ему имеющиеся у нее золотые украшения. Опасаясь за свою жизнь, девушка выполнила требование нападавшего, после этого мужчина потребовал также передать ему сотовый телефон, который при получении демонстративно разбил, с тем, чтобы потерпевшая не смогла обратиться за помощью", – уточняют в прокуратуре.
Общий ущерб от действий злоумышленника превысил 50 тысяч рублей.
Суд приговорил мужчину к двум годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Комментарии
девушка из барнаула приехала на свидание к 48-летнему мужчине в рубцовск.
теперь я видел всё!