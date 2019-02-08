Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" прокомментировал сообщения в СМИ о задержании чеченца Мурада Саидова в крымском городе Саки.
Он обратил внимание на несколько значимых моментов.
Во-первых, Мурада Саидова называли заместителем постпреда ЧР в Крыму, в то время как он был его помощником, причем на общественных началах.
Во-вторых, оружие, про которое все пишут, было травматическим. И по информации Кадырова, разрешение на него у бизнесмена было. Следовательно, никакого преступления в этом нет.
"Оба участника инцидента – чеченцы, длительное время знакомы, поддерживали деловые отношения, ни с кем из посторонних лиц не вступали в конфликт, – констатировал глава Чеченской республики. – Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом".
Он заверил общественность, что по его поручению в случившемся уже разбираются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев.
Комментарии
ау, Навальный?
псевдоборец наш с коррупцией и разоблачитель власти.
чего молчал и чего молчишь?
типа, не видел не знал?
про Арашукова ни слова и про этих вот...
страшно на горцев бочку катить?
15:40
- гость -
Ты за кого впрягаешься, подстилка?