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Кадыров прокомментировал задержание "зама постпреда Чечни в Крыму"

, ИА "Амител"
Чиновник обратил внимание, что оружие у Саидова было травматическим
Рамзан Кадыров прокомментировал задержание чеченца Мурада Саидова / Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров прокомментировал задержание чеченца Мурада Саидова / Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" прокомментировал сообщения в СМИ о задержании чеченца Мурада Саидова в крымском городе Саки.

Он обратил внимание на несколько значимых моментов.

Во-первых, Мурада Саидова называли заместителем постпреда ЧР в Крыму, в то время как он был его помощником, причем на общественных началах.

Во-вторых, оружие, про которое все пишут, было травматическим. И по информации Кадырова, разрешение на него у бизнесмена было. Следовательно, никакого преступления в этом нет.

"Оба участника инцидента – чеченцы, длительное время знакомы, поддерживали деловые отношения, ни с кем из посторонних лиц не вступали в конфликт, – констатировал глава Чеченской республики. – Разногласия возникли из-за взаимных претензий по бизнесу. Они будут урегулированы справедливо и в строгом соответствии с законом".

Он заверил общественность, что по его поручению в случившемся уже разбираются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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Комментарии

8.02.2019 15:40
- гость -

ау, Навальный?
псевдоборец наш с коррупцией и разоблачитель власти.

чего молчал и чего молчишь?
типа, не видел не знал?

про Арашукова ни слова и про этих вот...
страшно на горцев бочку катить?

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8.02.2019 15:49
- гость -

15:40
- гость -

Ты за кого впрягаешься, подстилка?

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