Полиция в Барнауле задержала мужчину, подозреваемого в совершении кражи сумки из магазина.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, преступление было совершено 7 февраля. По предварительной информации, девушка с мужчиной совершили кражу сумки в одном из отделов и скрылись на автомобиле. Догнать злоумышленников пыталась владелица торговой точки.
"Женщина, пытаясь догнать похитителей, выбежала на улицу. Однако беглец успел заскочить в автомобиль ВАЗ-2107, и, со слов женщины, совершив на нее наезд, скрылся. Пострадавшей была оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Ориентировка с приметами транспортного средства была незамедлительно передана всем нарядам полиции", – уточняют в ведомстве.
Вскоре разыскиваемый автомобиль был обнаружен на парковке одного из салонов красоты.
На водительском сиденье находился мужчина 1980 года рождения. Его доставили в отдел полиции. Сейчас правоохранители продолжают проводить оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения спутницы мужчины, которая также подозревается в совершении хищения.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Приятно, что полиция сработала. А то последняя новость, как они искали похитителя собаки не порадовала. Разные специалисты?
К успеху шли!