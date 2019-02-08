Жителя Алейска обвиняют в том, что он до смерти забил своего собственного отца, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Как установлено следствием, 2 февраля пьяный сын разозлился на 82-летнего пенсионера и дважды сильно ударил его по голове. Спустя несколько дней от полученных телесных повреждений пожилой человек скончался.
42-летний горожанин задержан и заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи закрепляют доказательства вины мужчины.
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