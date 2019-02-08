Губернатор Алтайского края провел рабочую встречу с мэром Барнаула в связи с проблемными ситуациями в коммунальном хозяйстве города, сообщает региональное правительство.
Заслушав доклад Сергея Дугина о состоянии сетей, частоте коммунальных аварий и мерах, предпринимаемых для того, чтобы их избежать, Виктор Томенко поручил повысить надежность водо- и теплопроводов на территории краевой столицы.
Для этого он предложил предпринять комплекс действий. В первую очередь, необходимо проанализировать текущее состояние сетевого хозяйства. Для этого нужно провести аудит.
Губернатор дал указание привлечь к этой работе руководителей ресурсоснабжающих компаний, предприятий, которые занимаются эксплуатацией сетевого хозяйства, специалистов Ростехнадзора, а также других региональных ведомств.
И уже на основе полученных выводов следует скорректировать график проведения ремонтных работ.
"Мы должны своими превентивными плановыми мероприятиями и действиями предотвращать ситуации, подобные тем, которые складываются в этом сезоне, — аргументировал свою позицию Томенко. — Мы достигли с ресурсоснабжающими предприятиями решения по формированию здоровой экономической основы для того, чтобы на долгую перспективу они могли работать и обеспечивать все свои затраты выручкой от оказываемых услуг, формировать инвестиционный запас для решения задач развития и приведения в порядок нашего сетевого хозяйства. Мы должны провести такой разговор, который вывел бы на практические решения".
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