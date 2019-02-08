Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сегодня, 8 февраля, объявил об "условном восстановлении" членства Паралимпийского комитета России в организации, сообщает пресс-служба комитета.
В ПКР назвал решение верны, хотя и запоздалым. Спортсмены выразили уверенность, что оно позволит полноценно подготовить национальную сборную к XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в Японии.
Принципиально важно, что теперь представители 18 спортивных дисциплин, не входящим в прямое управление МПК, могут на любых соревнованиях использовать российскую атрибутику, включая флаг, гимн и экипировку.
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