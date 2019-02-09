Эксперты произвели замеры электромагнитного излучения популярных моделей смартфонов и на основе полученных результатов составили рейтинг наиболее опасных и безопасных смартфонов, сообщает inforeactor.ru.
Абсолютным лидером по мощности излучения стал Xiaomi Mi A1 с уровнем 1,75 ватт на килограмм.
Превысили показатель в 1,4 Вт/кг еще пять моделей: OnePlus 5T (1,63 Вт/кг), Xiaomi Mi Max 3 (1,58 Вт/кг), OnePlus 6T (1,55 Вт/кг), HTC U12 Life (1,48 Вт/кг) и Xiaomi Mi Max 3 (1,45 Вт/кг).
iPhone 7 (1,38 Вт/кг) и iPhone 8 (1,32 Вт/кг) заняли 9 и 14 места, соответственно.
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