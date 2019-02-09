В Барнауле неизвестный мужчина похитил пакет с продуктами питания, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
В субботу, 9 февраля, в Ленинском районе Барнаула произошел грабеж. Примерно в 14:10 на Китайском рынке в магазине "Светофор" (проспект Космонавтов, 59) неизвестный открыто похитил пакет с продуктами питания.
После неизвестный скрылся в сторону улицы Попова.
Отмечается, что мужчина, уходя от преследования, бросил свою добычу.
Приметы подозреваемого: на вид 30-35 лет, рост 160, был одет в красную куртку.
Особая примета: на губах герпес.
Комментарии
пока бежал все продукты успел поцеловать