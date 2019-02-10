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Двум жителям Алтая грозит до пяти лет за кражу колбасы и газировки

, ИА "Амител"
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
Похищенное было изъято на месте происшествия при задержании / Фото: 22.мвд.рф

Похищенное было изъято на месте происшествия при задержании / Фото: 22.мвд.рф

В Рубцовском районе Алтайского края полицейские задержали двух местных жителей 1989 и 1987 годов рождения, подозреваемых в магазинной краже, сообщает региональное МВД.

Кража была совершена ночью 7 февраля из киоска, принадлежащего местному предпринимателю. Злоумышленники отогнули форточку, затем один из них проник в торговое помещение. Пока он наполнял пакеты колбасами, газированными напитками и полуфабрикатами, напарник ждал возле строения.

Однако скрыться с похищенным имуществом им не удалось. В торговой точке была установлена сигнализация.

Похищенное было изъято на месте происшествия при задержании. Помимо продуктов злоумышленник похитил около пятисот рублей разменными монетами.

Известно, что оба подозреваемых ранее уже были судимы, один из них после освобождения из мест лишения свободы находился под административным надзором.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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