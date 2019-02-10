Высказывание главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой о том, что Россия лучше других стран подготовлена к эпидемиям, стало поводом для критики в Сети, пишет URA.RU. Отрывок из интервью со Скворцовой в своем Twitter опубликовал телеведущий Владимир Соловьев.

"Россия сейчас больше всего подготовлена в мире к любым эпидемиям", – заявила Скворцова. По ее словам, в России вакцинируют половину населения, что можно считать "прорывным" показателем. Охват прививками увеличился в 2,6 раза за последние пять лет. Это позволило снизить заболеваемость более чем в 13 раз, подчеркнула она.

Статистика от министра не впечатлила многих пользователей: "Я от такой "обязательной вакцинации" чуть копыта не откинула. Почему бы не поставить вопрос по-другому? Не хотите заразиться – сидите дома", "Говорит она хорошо… Только почему-то число заболевших год от года больше. Учебные заведения массово закрываются на карантин", "Уже лет 20 как доказали, что витамин С бесполезен при гриппе. "Тамифлю" препарат без доказанной эффективности. Цинк вообще не понятно для чего".

"На счет Скворцовой. Помню, когда ее только назначили, она говорила совсем другое. Как они быстро меняются. Обещали в поселках и деревнях сделать компактные медпункты, ликвидировав старые. Теперь в 25 км нет ни одного. На трассах нет медпунктов", – возмущаются в комментариях.

У некоторых нашлись и другие претензии к Скворцовой и ее ведомству. "Почему в регионах закрывают больницы и почему врачи из регионов едут на работу в Москву? Почему не создаются условия для работы и развития врачей в регионах?" – спрашивает один из комментаторов.

"Скворцова слишком много говорит, а как до дела.... От Голиковой далеко не ушла. Медицина в стране работает только на них, а остальные ковыряются кто как может", – добавил другой.