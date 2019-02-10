В Барнауле в воскресенье, 10 февраля, на пешеходном переходе автомобиль сбил девочку, рассказывают в паблике "Инцидент Барнаул".
Сообщается, что происшествие случилось в районе дома №9 по улице Эмилии Алексеевой. Девочка-подросток переходила дорогу по пешеходному переходу вместе с отцом.
"Пострадавшую увезли в ГБ №1. По предварительной информации у нее перелом носа, рваная рана на лице и под вопросом сотрясение головного мозга", — отмечается в паблике.
Комментарии
Пешеходов надо пересадить на БТР.
А батя водилу не убил ?
За наезд на ПП нада садить как за убийство или покушение на убийство в зависимости от исхода так как сбивают людей именно специально и никак иначе!!!