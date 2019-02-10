В субботу, 9 февраля, появилась информация о попытке похищения ребенка в Барнауле, которому мужчина якобы предложил пойти с ним за деньги, а когда тот отказался, то попытался силой увести его. Более того, сообщалось, что данный мужчина пытался похитить и других детей в окрестностях жилого дома.
Алтайская "Комсомольская правда" сообщает продолжение этой истории.
Когда в дело вмешалась полиция, выяснилось, что никакого похищения не было.
"Заявление на мужчину написала мать ребенка из-за возникшего между ними конфликта", – сообщили в краевом управлении МВД.
Отмечается, что ребенок капризничал и требовал, чтобы мать купила ему игрушку или сладости.
Свидетелем стал неизвестный прохожий, который предложил дать женщине денег на покупку, чтобы успокоить ребенка.
Мать ответила отказом. Вероятно, форма отказа и послужила причиной возникшей между ними ссоры.
После женщина написала заявление в полицию, утверждая, что мужчина пытался похитить ее ребенка.
Комментарии
Очередная яжемать
Совсем испортились люди!
Обычная тупая баба коих в Барнауле как грязи. Постоянно с такими убожищами с детьми сталкиваюсь, которые в каждом мужчине кто ее не трахает видят педофила.
Походу весеннее обострение. Пес на улице, ребенок, у баб начало сносить крышу...
А наказать эту "мамашку" за ложное обвинение?
10.02.2019 14:55 Онажемать! Как ее накажешь? Пока онажемать, она может ездить по тротуарам, парковаться на дороге, кидаться с кулаками на людей, орать и материться в общественных местах, нарушать законы, обвинять людей... и на все один ответ - "ты законы почитай, я мать!"
мутно как то....не похоже на правду
сколько тут женоненавистников,
За лжесвидетельство бабу в тюрьму на реальный срок, ребенка - в детдом с перспективой усыновления за рубеж.