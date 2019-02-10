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Подробности "похищения" ребенка в Барнауле: мать обвинила незнакомца из-за мести

, ИА "Амител"
Обычный прохожий просто стал свидетелем разборок матери с ребенком, который капризничал
Женщина написала заявление, утверждая, что мужчина пытался похитить ее ребенка / Фото: tula.sm-news.ru

Женщина написала заявление, утверждая, что мужчина пытался похитить ее ребенка / Фото: tula.sm-news.ru

В субботу, 9 февраля, появилась информация о попытке похищения ребенка в Барнауле, которому мужчина якобы предложил пойти с ним за деньги, а когда тот отказался, то попытался силой увести его. Более того, сообщалось, что данный мужчина пытался похитить и других детей в окрестностях жилого дома.

Алтайская "Комсомольская правда" сообщает продолжение этой истории.

Когда в дело вмешалась полиция, выяснилось, что никакого похищения не было.

"Заявление на мужчину написала мать ребенка из-за возникшего между ними конфликта", – сообщили в краевом управлении МВД. 

Отмечается, что ребенок капризничал и требовал, чтобы мать купила ему игрушку или сладости.

Свидетелем стал неизвестный прохожий, который предложил дать женщине денег на покупку, чтобы успокоить ребенка.

Мать ответила отказом. Вероятно, форма отказа и послужила причиной возникшей между ними ссоры.

После женщина написала заявление в полицию, утверждая, что мужчина пытался похитить ее ребенка.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

10.02.2019 13:50
Гость

Очередная яжемать

0  0
10.02.2019 13:54
- гость -

Совсем испортились люди!

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10.02.2019 13:58
- гость -

Обычная тупая баба коих в Барнауле как грязи. Постоянно с такими убожищами с детьми сталкиваюсь, которые в каждом мужчине кто ее не трахает видят педофила.

0  0
10.02.2019 14:25
- гость -

Походу весеннее обострение. Пес на улице, ребенок, у баб начало сносить крышу...

0  0
10.02.2019 14:55
- гость -

А наказать эту "мамашку" за ложное обвинение?

0  0
10.02.2019 15:01
- гость -

10.02.2019 14:55 Онажемать! Как ее накажешь? Пока онажемать, она может ездить по тротуарам, парковаться на дороге, кидаться с кулаками на людей, орать и материться в общественных местах, нарушать законы, обвинять людей... и на все один ответ - "ты законы почитай, я мать!"

0  0
10.02.2019 15:14
buhgalter3_yandex

мутно как то....не похоже на правду
сколько тут женоненавистников,

0  0
10.02.2019 15:25
Здравый мужик

За лжесвидетельство бабу в тюрьму на реальный срок, ребенка - в детдом с перспективой усыновления за рубеж.

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