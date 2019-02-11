Все мы знаем, как сложно держать себя в руках и не съесть лишнего за столом. Мы собрали истории потрясающе сильных духом людей, которые взяли себя в руки и победили лишний вес. Однако истории эти не только о диетах и тренировках, но еще и о том, как кардинально может измениться жизнь, если поверить в себя.

Надежда Гениман, 33 года.

За 11 месяцев похудела на 46 килограмм.

Полной я не всегда была — учась в школе и активно занимаясь спортом, я была в форме. Потом наступил юношеский возраст — любовь и все вытекающие последствия, после которых я начала поправляться, сначала незаметно для себя, потом уже докатилась до 100 кг и больше... Зимой 2015 года я попала на оперативное вмешательство в больницу. Там при выписке мне поставили не укладывающийся в голове диагноз "ожирение". И тут в моей голове прозвенел первый звонок, что надо как-то выходить из этой ситуации... Прошло еще полгода, я была на восстановлении после операции, потом мне уже было разрешено заниматься спортом. Параллельно этому я не прекращала думать, как мне постройнеть, в какой фитнес-клуб или тренажерный зал записаться... Близкая мне коллега летом 2016 года порекомендовала обратиться в один из фитнес-клубов нашего города, на базе которого работает врач-диетолог, который как раз занимается подобными вопросами. Сказать, как страшно мне было идти туда впервые — не сказать ничего. Тогда у меня сложился стереотип, что на фитнес ходят исключительно худышки. Но я решилась и открыла ту самую дверь. На момент обращения к диетологу мой вес составлял 97 кг и это при моем росте 158 см. В ходе консультации с врачом мне был задан всего один вопрос: "Надежда, вы готовы питаться согласно тому графику питания, который мы сейчас вам предоставим?". Я даже понятия не имела, о чем говорили тогда, но ответила, что готова, и все закрутилось.

На протяжении 11 месяцев я неуклонно следовала питанию, рекомендациям, занималась по мере своих возможностях спортом. Первый толчок в сознании произошел быстро: уже через четыре месяца диеты мой вес снизился на 20 килограмм. Я поняла, что могу менять гардероб, я вошла в азарт, через еще полгода мой вес уже составлял 51 килограмм и я была счастлива. Я честно пришла в такому результату — без единого срыва на еду, без слез и депрессии. Но с изменением веса в моей жизни начали происходить и другие перемены: от места работы до окружения, отношения к себе, жизни, в моей голове произошла смена ценностей, мировоззрения. Я стала много об этом писать, снимать, рассказывать и показывать, по сей день меня просят об этом мои подписчики и просто неравнодушные к этой теме люди.

Илья Жаринов, 18 лет.

За 5,5 месяцев похудел на 34 килограмм.

Лет с 6 я был достаточно крупным ребёнком, но никогда особо не заморачивался по этому поводу. Очень много ел. Все родственники говорили, что мне нужно меньше есть и спортом заниматься. В 6 классе я начал заниматься карате, но вес не уходил. После 9 класса я со своей семьёй переехал в Барнаул, поступил в колледж. Я начал задумываться о будущем, об армии. Да и не хотелось, вступая в студенческую жизнь, быть слабее чем кто-то. Лишний вес мен особо не смущал, но меня очень затрудняло выбирать одежду. Конечно, своего тела я немного стеснялся, но я могу за себя постоять. Да и пошутить над собой я мог и сам. Я решил заняться собой после окончания 1 семестра, после Нового года. Я начал нормально питаться, есть 6 раз в день, заниматься в тренажёрном зале. Предварительно я изучил как вообще работает процесс снижения подкожного жира в организме, ну и попутно процесс набора мышечной массы (на будущее). С наступлением весны я начал бегать по утрам, а позже и по вечерам. Мне стало нравится, что я могу создавать себя таким, каким я хочу. И я чувствовал лёгкость, какой раньше никогда не было.

Сейчас я продолжаю заниматься. Но меня уже волнует не только как я выгляжу, но и какой силой я обладаю. В данный момент я снова нахожусь на так называемой сушке. За 5,5 я похудел на 34 килограмма. Родители говорили, что в детстве мне назначили какой-то препарат в неверной дозировке. И после этого я начал набирать вес. Я думаю, что этот препарат мог повлиять каким-то образом на мой метаболизм или на гормональный фон.

Виолетта Русакова, 25 лет.

За 2,5 месяца похудела на 18 килограмм.

Моя борьба с лишним весом шла ещё со школы. Я не была особо толстой, но была крупной. Я похудела, поступив в университет, но это было ненадолго. С каждым годом вес постепенно, но уверенно рос и чем старше я становилась, тем сложнее мне было принять свое отражение в зеркале.

Я устроилась на работу, на которой я сидела на рабочем месте по 12 часов. Я заметно округлилась. В 2015 году я пошла в тренажерный зал, но туда мало просто ходить, нужно следить за питанием, а я этого не делала. Это был постоянный круговорот диет и срывов.

Выйдя замуж и забеременев я набрала 20 килограмм. После рождения близнецов я посмотрела на себя в зеркало, и я была в ужасе! Везде все висит, и выглядела я как воздушный шар! Но к сожалению воздушной я не была.. Все началось по новой: тренажерный зал, диеты и вот я похудела на 5 килограмм. И что я сделала? Конечно же, начала снова есть вредную пищу, заедать свои комплексы и гнобить себя морально!

Летом 2018 мой вес остановился в отметке в 80 килограмм. И тогда в моей голове что-то щелкнуло: я начала бегать. Всю жизнь я ненавидела этот вид кардио! Но меня мотивировала одна девушка в Instagram, я бегала на протяжении трех месяцев, правильно питалась. Во время бега я боялась косых взглядов, ты бежишь, все трясется, кажется, что все смотрят и смеются над тобой. Но я осознала, что я делаю это для себя, а не для кого-то. И тут я начала нравится себе! Мой вес с 80 снизился до 62 килограмм! Я начала носить одежду на два размера меньше. Сейчас я уже не представляю себя такой и не понимаю, как я могла допустить такое со своим телом! Я в жизни больше не вернусь к тому состоянию в котором была. Совершенству нет предела, и работы ещё предстоит много, я постепенно иду к своей цели. Узнав свой организм, его реакцию на те или иные продукты я уже знаю, как мне питаться, какие тренировки мне нужны и нужно делать.

Бег я полюбила всей душой и с нетерпением жду весну, чтобы восстановить свои утренние пробежки.

Сейчас я отучилась на тренера и работаю в тренажёрном зале. я хочу помогать людям в достижение их тела мечты! Я прошла большой путь, и я знаю, что смогу помочь людям, чувствую что это моё.

Вячеслав Щербинин, 31 год.

За 4,5 месяца похудел на 40 килограмм.

Лишний вес у меня был не всегда, в школе я был тощий и длинный. Но со второго курса института меня медленно понесло. Весов не было, но и когда плавно толстеешь, этого не замечаешь. Привыкаешь к себе и кажется, что такой какой и был. Друзья всю жизнь говорили, что я здоровый. На самом деле я был жирный. Одежда XXL, мало что подходило. В основном я не парился, прикалывался типа смотрите я какой пушистик, прям игрушечный Мишка Тедди — любимец всех. И, честно говоря, даже внутри меня вообще это никак не тревожило. Периодически я ловил в голове мысль, что где-то слышал, если у мужика в положении стоя живот образует внизу складку и обвисает, то это все, это конец. Как-то я встал на весы: 115 килограмм. Посмотрел на себя в зеркало, вроде живот еще не обвисает. Какое-то время спустя я снова встал на весы, увидел 119,5 килограмм. А лет-то мне 28. Тут что-то переключилось в голове. 120 - это уже перебор. Плюс сразу вспомнилось, как иногда в шутку меня звали кабанчиком, и тут стало как-то не смешно. Какое-то время я еще жил себе спокойно, с этими мыслями. Но они все чаще и чаще в голове моей выходили на первый план.



Но в один день меня резко переклинило. С утра встал. Как сейчас помню, 19 октября 2014 года, воскресенье. Просыпаюсь и думаю, пойду-ка я в зал. Рядом с домом была обычная подвальная качалка. Посомневался, взял какую-то сумку, сразу вещи, полотенце. И погнал! Купил абонемент и сразу в то же воскресенье потренировался. Я сразу же наладил режим питания, никакой пощады, с первого дня сразу на жестяк. Буквально в первые дни полетел прогресс. Срыва, во-первых, не было ни одного, даже на половинку конфетки. Все четко, как в расписании поездов. В первый месяц похудел на 18 килограмм, во второй - на 11 килограмм. В итоге за 4 месяца я сбросил чуть меньше 40 килограмм!

Помимо физической формы мир начал играть другими красками, самоорганизация повысилась до уровня 100!! Стало много времени, тайм-менеджмент вокруг пяти приемов пищи был весь завязан. Я стал все стал успевать, у меня был вагон энергии, вагон мыслей в голове, цели, настроение, в общем, жизненный тонус и смысл какой-то появился.

Я загорелся фитнесом! Очень много народу замотивировал к покупке абонементов, всю родню на диету посадил... Вернее все сами садились, читая мой Instagram. Потом я захотел людям помогать. Я устроился работать в один из тренажерных клубов Барнаула. Там я познакомился со своей будущей женой. Но потом я отправил резюме в фитнес-клуб в Москве. Меня взяли, и я переехал в столицу с женой. Мы проработали там с 2016 по 2018 год. У нас занимались звезды: Виктория Боня, Джиган, Виктор Дробыш, Дмитрий Хрусталев и другие. После Барнаула я даже стеснялся озвучивать ценник за тренировку.

В один из моих отпусков я съездил в Барнаул. Друзья сводили меня в кальянную и сказали, что в ней всегда полно народу. Я понял, что спрос превышает предложение, поэтому поему бы не открыть здесь что-то еще, только уровнем выше. Решение образовалось за неделю, я предупредил всех, что увольняюсь через месяц, написал бизнес-план и мы с женой вернулись обратно в Барнаул. Бар мы построили полностью своими руками за 72 дня: от дизайн проекта до сварочных работ и расстановки диванов. 18 февраля будет полгода с момента открытия и мы постоянно развиваемся, у нас будет не только кальянная, а ресторан с полноценной кухней. В этом году я хочу открыть второе заведение.

Диана Ермакова, 20 лет.

За 5 месяцев похудела на 20 кг.

Я никогда не была худышкой, в 14 лет мой вес был 67 килограмм при росте 165см, с помощью тренажерного зала сбросила 5 килограмм, этот вес так и держался до беременности. За беременность я набрала 25 килограмм, но ушли они почти сразу, чтобы вернуться в форму оставалось сбросить буквально 2-3 килограмма. Потом я начиталась баек про то что на грудном вскармливании нужно больше кушать, и обязательно каждый день съедать минимум по два куска хлеба с маслом. Так я и делала. С ужасом вспоминаю, в день я съедала около 3000 ккал, я уже не могла остановиться. Еда стала моим смыслом жизни. Со временем я перестала смотреть на себя в зеркало, практически перестала фотографироваться, боялась вставать на весы, но все так же не могла остановиться есть. Но все изменилось в тот день, когда я встала на весы, и они показали вес в 81 килограмм. Я нашла в интернете калькулятор соотношения веса и роста. "Ожирение первой степени" выдал мне этот калькулятор. Не знаю на сколько он правдивый, но я ему очень благодарна. Именно он и образумил меня. Всю ночь я проревела в подушку, а утром пошла и купила абонемент в тренажерный зал, в этот же день я пошла заниматься, но никак не могла отказаться от вкусняшек. В один прекрасный вечер я поняла, что мне нужна поддержка, я создала конференцию ВКонтакте, добавила туда девочек с такой же проблемой, как у меня, и мы начали бороться с весом вместе. Каждый прием пищи мы фотографировали, вбивали в калорийность белков, жиров и углеводов, и скидывали в беседу. Очень благодарна девочкам, без них бы ничего не вышло. Я начала есть пять раз в день, все взвешивала и записывала, в день выхолило от 800 до 1300 ккал. Также я ходила в зал 2-3 раза в неделю. Были и срывы, и истерики, но благодаря поддержке спустя пять месяцев стараний сбросила 20кг. Мне стало проще дышать, проще ходить, проще жить. Да и мужа как подменили. Я стала получать комплименты каждый день, даже от незнакомых людей. Я начала с удовольствие смотреть на себя в зеркало. Я с радостью начала вставать на весы, и уже совсем их не боялась, даже наоборот. Я полюбила себя, и свое тело. И на этом не собираюсь останавливаться, я добьюсь своего идеала.