В Алтайском крае в воскресенье, 10 февраля, автолюбитель с пассажирами в машине вылетел в кювет, когда в дыму от едущего впереди автобуса пытался уйти от столкновения, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"Сегодня на трассе помогли вытащить из кювета машину. Парень рассказал про автобус, который очень сильно дымил, и из-за него ничего не было видно. Уходя от столкновения его и занесло в кювет", – говорится в сообщении.
"В Павловске мы встретили этот самый автобус. Это жесть", – рассказал очевидец, сообщив номер автобуса.
Одно из двух видео доступно по ссылке.
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