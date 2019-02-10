Российские спортсмены-саночники Семен Павличенко и Роман Репилов спели гимн России без музыкального сопровождения во время награждения призеров чемпионата Европы, сообщает телеканал "360".
10 февраля в немецком Оберхофе завершился чемпионат Европы по санному спорту в рамках этапа Кубка мира. Семен Павличенко выиграл золотую медаль на этих соревнованиях, а Роман Репилов — серебряную.
Видеозапись опубликовал сотрудник Международной федерации санного спорта (FIL) Уилли Уилманн в своем Facebook. Сообщается, что у организаторов возникли технические проблемы с фонограммой.
"Когда техника ломается, они поют сами. Спасибо Семену Павличенко и Роману Репилову. Самая уникальная церемония награждения", — написал Уилманн.
Павличенко после церемонии награждения отметил, что для него чемпионат в Оберхофе прошел на одном дыхании и ему было приятно разделить пьедестал с другим представителем России.
"Очень приятно стоять на пьедестале еще с одним представителем России Романом Репиловым. Выиграли медали, спели гимн, а теперь домой к родным и близким", — написал спортсмен в своем Instagram.
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