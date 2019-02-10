Картины Гитлера выставили на аукционе, но никто не захотел их купить

Картины, авторство которых приписывают Адольфу Гитлеру, были выставлены на продажу торговым домом Вайлдер в Нюрнберге, однако покупателей на эти лоты не нашлось, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Guardian.
Всего на торги было заявлено несколько лотов, связанных с Гитлером. Кроме картин были также его акварели и плетеное кресло с нацистской символикой.
Стоимость картин колебалась от 19 до 45 тысяч евро. Ни на один из этих предметов покупателей не нашлось. Участников аукциона не устроила высокая стартовая цена лотов. Несколько картин были сняты с торгов по подозрению в подделке.
Отмечается, что продажа картин, написанных Гитлером, который одно время время пытался зарабатывать на жизнь живописью в своей родной Австрии, постоянно вызывает возмущение общественности.
В юности Гитлер, рисовал много картин малого формата — это были копии с почтовых открыток и старых гравюр, с изображением исторических зданий Вены. В 1913 году в 24-летнем возрасте он переехал в Мюнхен, где жил и работал художником до начала Первой мировой войны.
Комментарии